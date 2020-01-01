Бывшая жена Брюса Уиллиса, актриса Деми Мур рассказала, какие у нее отношения с нынешней супругой экс-мужа.

Звезда фильма «Солдат Джейн», известная американская актриса и модель Деми Мур рассказала об отношениях с нынешней женой ее бывшего супруга, актера серии боевиков «Крепкий орешек» Брюса Уиллиса.

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Так, 8 марта на своей странице в Инстаграм 58-летняя Мур обнародовала две фотографии 42-летней британской модели и актрисы Эммы Хеминг-Уиллис. На одном из кадров Эмма запечатлена с дочерями от Брюса – 8-летней Мейбл и 6-летней Эвелин.

В описании к снимкам Деми призналась, что считает Эмму членом своей семьи, другом и даже сестрой. Кинозвезда отметила, что Хеминг великолепная женщина и прекрасная мама.

«Я вижу в ней свою семью и имею честь называть другом. Наши дети - сестры, и все же нет названия, какова наша семейная связь друг с другом. Мы - матери, сестры, которых связывает это сумасшедшее жизненное приключение. Эмма - красивая мама, преданная своей семье, абсолютно великолепная женщина, и теперь она может добавить в свое резюме статус бизнес-предпринимателя. Ее драйв, решимость и страсть поднимают настроение, она женщина, которая невероятно вдохновляет», - поделилась Деми Мур.

Деми Мур рассекретила, как относится к нынешней жене Брюса Уиллиса instagram.com/demimoore

Деми Мур рассекретила, как относится к нынешней жене Брюса Уиллиса instagram.com/demimoore

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