Светская львица Ким Кардашьян опубликовала в Инстаграм архивное фото.

Фото из юности: Ким Кардашьян показала себя в 16 лет instagram.com/kimkardashian

Знаменитая американская телезвезда, светская львица, фотомодель и одна из самых богатых предпринимательниц мира, Ким Кардашьян показала, как выглядела в юности. Знаменитость запостила в соцсети фото 24-летней давности.

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Так, в Инстаграм-аккаунте Кардашьян разместила снимок из личного архива, где она продемонстрировала на камеру лицо без макияжа. В описании Ким добавила, что на кадре ей 16 лет.

«16-летняя Ким Кардашьян», - лаконично подписала бизнесвумен.

Ким Кардашьян показала себя в 16 лет instagram.com/kimkardashian

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