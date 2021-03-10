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Фото из юности: Ким Кардашьян показала себя в 16 лет

Комментариев: 1
Светская львица Ким Кардашьян опубликовала в Инстаграм архивное фото.
Фото из юности: Ким Кардашьян показала себя в 16 лет
Фото из юности: Ким Кардашьян показала себя в 16 лет
instagram.com/kimkardashian

Знаменитая американская телезвезда, светская львица, фотомодель и одна из самых богатых предпринимательниц мира, Ким Кардашьян показала, как выглядела в юности. Знаменитость запостила в соцсети фото 24-летней давности.

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Так, в Инстаграм-аккаунте Кардашьян разместила снимок из личного архива, где она продемонстрировала на камеру лицо без макияжа. В описании Ким добавила, что на кадре ей 16 лет.

«16-летняя Ким Кардашьян», - лаконично подписала бизнесвумен.

Ким Кардашьян показала себя в 16 лет
Ким Кардашьян показала себя в 16 лет
instagram.com/kimkardashian

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Теги: Ким Кардашьян
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.03.2021, 17:10
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Где попа в 16 лет?
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