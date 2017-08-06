Лимузин и цветы: Эллерт подготовил для Мишиной романтический сюрприз
Накануне Международного женского дня украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней первого сезона «Холостячки», отправилась по работе в Хорватию. Звезда рассекретила, что в новом проекте она сыграет девушку, говорящую только на английском и хорватском языках. Поэтому Ксения улетела в Загреб, чтобы лучше подготовится к роли.
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Но без подарка на 8 марта Мишина не осталась. Ее возлюбленный, сценарист «Студии Квартал 95» Александр Эллерт устроил романтический сюрприз. Он встретил любимую в аэропорту с красивым букетом цветов и арендовал белый лимузин. Видео со встречи мужчина обнародовал в Инстаграм-Сторис.
«Это мой подарок на 8 марта. И на день рождения. И на Новый год следующий! Смотрите, как меня встречает мой любимый. Я сейчас с ума сойду!», - говорит в ролике Ксения.
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