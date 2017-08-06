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Лимузин и цветы: Эллерт подготовил для Мишиной романтический сюрприз

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Возлюбленный экс-«Холостячки» Ксении Мишиной показал, как встретил ее из рабочей поездки в Хорватию.
Лимузин и цветы: Эллерт подготовил для Мишиной романтический сюрприз
Лимузин и цветы: Эллерт подготовил для Мишиной романтический сюрприз
instagram.com/misha.k.ua

Накануне Международного женского дня украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней первого сезона «Холостячки», отправилась по работе в Хорватию. Звезда рассекретила, что в новом проекте она сыграет девушку, говорящую только на английском и хорватском языках. Поэтому Ксения улетела в Загреб, чтобы лучше подготовится к роли.

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Но без подарка на 8 марта Мишина не осталась. Ее возлюбленный, сценарист «Студии Квартал 95» Александр Эллерт устроил романтический сюрприз. Он встретил любимую в аэропорту с красивым букетом цветов и арендовал белый лимузин. Видео со встречи мужчина обнародовал в Инстаграм-Сторис.

«Это мой подарок на 8 марта. И на день рождения. И на Новый год следующий! Смотрите, как меня встречает мой любимый. Я сейчас с ума сойду!», - говорит в ролике Ксения.

Эллерт подготовил для Мишиной романтический сюрприз
Эллерт подготовил для Мишиной романтический сюрприз
Скриншот
Эллерт подготовил для Мишиной романтический сюрприз
Эллерт подготовил для Мишиной романтический сюрприз
Скриншот
Эллерт подготовил для Мишиной романтический сюрприз
Эллерт подготовил для Мишиной романтический сюрприз
Скриншот
Эллерт подготовил для Мишиной романтический сюрприз
Эллерт подготовил для Мишиной романтический сюрприз
Скриншот

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Теги: Александр Эллерт, Ксения Мишина
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Источник: ivonа bigmir)net

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