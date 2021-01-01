BAFTA 2021: Кто поборется за награды престижной кинопремии
В вторник, 9 марта, Британская академия кино и телевизионных искусств объявила претендентов на награды престижной кинопремии BAFTA 2021. Так, в этом году по количеству номинаций лидируют картины «Земля кочевников» и «Рокс». Оба фильма представлены в семи категориях.
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Напомним, что церемония вручения премии BAFTA 2021 состоится в воскресенье, 11 апреля, в концертном зале Альберт-холл в Лондоне.
Полный список номинантов на кинопремию BAFTA 2021:
Лучший фильм
• «Девушка, подающая надежды» / Promising Young Woman
• «Земля кочевников» / Nomadland
• «Мавританец» / The Mauritanian
• «Отец» / The Father
• «Суд над чикагской семёркой» / The Trial of the Chicago 7
Лучший британский фильм
• «Стойкая броня» / Calm with Horses
• «Раскопки» / The Dig
• «Отец» / The Father
• «Его дом» / His House
• «Лимбо» / Limbo
• «Мавританец» / The Mauritanian
• «Откуда ты родом» / Mogul Mowgli
• «Девушка, подающая надежды» / Promising Young Woman
• «Рокс» / Rocks
• «Святая Мод» / Saint Maud
Лучший неанглоязычный фильм
• Ещё по одной / Druk (Дания)
• Дорогие товарищи! (Россия)
• Отверженные / Les Misérables (Франция)
• Минари / 미나리 (Южная Корея, США)
• Куда ты идёшь, Аида? / Quo Vadis, Aida? (Босния и Герцеговина)
Лучшая режиссёрская работа
• Томас Винтерберг - «Ещё по одной»
• Сара Гаврон - «Рокс»
• Ясмила Жбанич - Куда ты идёшь, Аида?»
• Шэннон Мёрфи - «Молочные зубы»
• Хлоя Чжао - «Земля кочевников»
• Ли Айзек Чун - «Минари»
Лучший актёр
• Риз Ахмед - «Звук металла»
• Чедвик Боузман - «Ма Рейни: Мать блюза»
• Адарш Гурав - «Белый тигр»
• Мадс Миккельсен - «Ещё по одной»
• Тахар Рахим - «Мавританец»
• Энтони Хопкинс - «Отец»
Лучшая актриса
• Бакки Бакрэй - «Рокс»
• Рада Бланк - «40-летняя версия»
• Элфри Вудард - «Помилование»
• Ванесса Кирби - «Фрагменты женщины»
• Фрэнсис МакДорманд - «Земля кочевников»
• Вунми Мосаку - «Его дом»
Лучший актёр второго плана
• Дэниэл Калуя - «Иуда и чёрный мессия»
• Барри Кеоган - «Стойкая броня»
• Алан Ким - «Минари»
• Лесли Одом-мл. - «Одна ночь в Майами»
• Кларк Питерс - «Пятеро одной крови»
• Пол Рэйси - «Звук металла»
Лучшая актриса второго плана
• Косар Али - «Рокс»
• Нив Алгар - «Стойкая броня»
• Мария Бакалова - «Борат 2»
• Доминик Фишбэк - «Иуда и чёрный мессия»
• Эшли Мадекве - «County Lines»
• Ё-джон Юн - «Минари»
Лучший анимационный полнометражный фильм
• «Вперёд» / Onward
• «Душа» / Soul
• «Легенда о волках» / Wolfwalkers
Лучший оригинальный сценарий
• Томас Винтерберг, Тобиас Линдхольм - «Ещё по одной»
• Тереза Икоко, Клэр Уилсон - «Рокс»
• Аарон Соркин - «Суд над чикагской семёркой»
• Эмиральд Феннел - «Девушка, подающая надежды»
• Джек Финчер - «Манк»
Лучший адаптированный сценарий
• Рамин Бахрани - «Белый тигр»
• Мойра Буффини - «Раскопки»
• Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон - «Отец»
• М.Б. Травен, Рори Хайнс, Сохраб Ноширвани - «Мавританец»
• Хлоя Чжао - «Земля кочевников»
Лучшая музыка к фильму
• «Минари» - Эмиль Моссери
• «Новости со всего света» - Джеймс Ньютон Ховард
• «Манк» - Трент Резнор, Аттикус Росс
• «Душа» - Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист
• «Девушка, подающая надежды» - Энтони Уиллис
Лучшая операторская работа
• «Иуда и чёрный мессия» - Шон Боббитт
• «Новости со всего света» - Дариуш Вольски
• «Мавританец» - Элвин Х. Кюхлер
• «Манк» - Эрик Мессершмидт
• «Земля кочевников» - Джошуа Джеймс Ричардс
Лучшие визуальные эффекты
• «Айван, единственный и неповторимый» - Сантьяго Коломо Мартинез, Ник Дэвис, Грег Фишер
• «Грейхаунд» - Пит Бэбб, Нэйтан МакГиннесс, Себастиан фон Оверхайт
• «Довод» - Скотт Фишер, Эндрю Джексон, Эндрю Локли
• «Мулан» - Шон Фэйден, Стив Инграм, Андерс Лэнглэндс, Сет Мори
• «Полночное небо» - Мэтт Касмир, Крис Лоуренс, Дэвид Уоткинс
Лучший грим и причёски
• «Ма Рейни: Мать блюза» - Матики Анофф, Ларри М. Черри, Серхио Лопез-Ривера, Миа Нил
• «Манк» - Кимберли Спитери, Джиджи Уилльямс
• «Пиноккио» - Марк Кулье
• «Раскопки» - Дженни Ширкор
• «Элегия Хиллбилли» - Патриша Дехэйни, Эрин Крюгер Мекаш, Мэттью Мангл
Лучшая работа художника-постановщика
• «Манк» - Дональд Грэм Бёрт, Жан Паскаль
• «Новости со всего света» - Дэвид Крэнк, Элизабет Кинан
• «Отец» - Питер Фрэнсис, Кэти Фезерстоун
• «Раскопки» - Мария Джуркович, Татьана Макдональд
• «Ребекка» - Сара Гринвуд, Кэти Спенсер
Лучший дизайн костюмов
• «Аммонит» - Майкл О'Коннор
• «Раскопки» - Элис Бабидж
• «Эмма.» - Александра Бирн
• «Ма Рейни: Мать блюза» - Энн Рот
• «Манк» - Триш Саммервилль
Лучший монтаж
• «Отец» - Йоргос Лампринос
• «Земля кочевников» - Хлоя Чжао
• «Девушка, подающая надежды» - Фредерик Тораваль
• «Звук металла» - Миккел И.Г. Нилсен
• «Суд над чикагской семёркой» - Алан Баумгартен
Лучший звук
• «Грейхаунд»
• «Новости со всего света» - Майкл Фентум, Уильям Миллер, Майк Прествуд Смит, Джон Притчетт, Оливер Тарни
• «Земля кочевников» - Серхио Диаз, Зак Сэйверс, М, Вольф Снайдер
• «Душа» - Койя Эллиотт, Рен Клайс, Дэвид Паркер
• «Звук металла» - Джейми Бакшт, Николас Бекер, Филлип Блад, Карлос Кортес, Мишель Куттолан
Лучший кастинг
• «Стойкая броня» - Шайин Бэг
• «Иуда и чёрный мессия» - Алекса Л. Фогель
• «Минари» - Джулия Ким
• «Девушка, подающая надежды» - Линдси Грэм Аханону, Мэри Верню
• «Рокс» - Люси Парди
Лучший документальный фильм
• «Коллектив» / Colectiv
• «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете» / David Attenborough: A Life on Our Planet
• «Диссидент» / The Dissident
• «Мой учитель-осьминог» / My Octopus Teacher
• «Социальная дилемма» / The Social Dilemma
Лучший короткометражный фильм
• «Eyelash»
• «Lizard»
• «Lucky Break»
• «Miss Curvy»
• «The Present»
Лучший анимационный короткометражный фильм
• «The Fire Next Time»
• «The Owl and the Pussycat»
• «The Song of a Lost Boy»
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
• Реми Уикс (сценарист, режиссёр) - «Его дом»
• Бен Шаррок (сценарист, режиссёр), Ируне Гуртубай (продюсер) - «Лимбо»
• Джек Сидей (сценарист, продюсер) - «Моффи»
• Тереза Икоко, Клэр Уилсон (сценаристы) - «Рокс»
• Роуз Гласс (сценарист, режиссёр), Оливер Кассман (продюсер) - «Святая Мод»
Восходящая звезда
• Кингсли Бен-Адир
• Морвед Кларк
• Бакки Бакрэй
• Сопе Дирису
• Конрад Кхан
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