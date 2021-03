BAFTA 2021: Кто поборется за награды престижной кинопремии

Объявлен полный список номинантов на британскую кинопремию BAFTA 2021.

В вторник, 9 марта, Британская академия кино и телевизионных искусств объявила претендентов на награды престижной кинопремии BAFTA 2021. Так, в этом году по количеству номинаций лидируют картины «Земля кочевников» и «Рокс». Оба фильма представлены в семи категориях.

Напомним, что церемония вручения премии BAFTA 2021 состоится в воскресенье, 11 апреля, в концертном зале Альберт-холл в Лондоне.

Полный список номинантов на кинопремию BAFTA 2021:

Лучший фильм

• «Девушка, подающая надежды» / Promising Young Woman

• «Земля кочевников» / Nomadland

• «Мавританец» / The Mauritanian

• «Отец» / The Father

• «Суд над чикагской семёркой» / The Trial of the Chicago 7

Лучший британский фильм

• «Стойкая броня» / Calm with Horses

• «Раскопки» / The Dig

• «Отец» / The Father

• «Его дом» / His House

• «Лимбо» / Limbo

• «Мавританец» / The Mauritanian

• «Откуда ты родом» / Mogul Mowgli

• «Девушка, подающая надежды» / Promising Young Woman

• «Рокс» / Rocks

• «Святая Мод» / Saint Maud

Лучший неанглоязычный фильм

• Ещё по одной / Druk (Дания)

• Дорогие товарищи! (Россия)

• Отверженные / Les Misérables (Франция)

• Минари / 미나리 (Южная Корея, США)

• Куда ты идёшь, Аида? / Quo Vadis, Aida? (Босния и Герцеговина)

Лучшая режиссёрская работа

• Томас Винтерберг - «Ещё по одной»

• Сара Гаврон - «Рокс»

• Ясмила Жбанич - Куда ты идёшь, Аида?»

• Шэннон Мёрфи - «Молочные зубы»

• Хлоя Чжао - «Земля кочевников»

• Ли Айзек Чун - «Минари»

Лучший актёр

• Риз Ахмед - «Звук металла»

• Чедвик Боузман - «Ма Рейни: Мать блюза»

• Адарш Гурав - «Белый тигр»

• Мадс Миккельсен - «Ещё по одной»

• Тахар Рахим - «Мавританец»

• Энтони Хопкинс - «Отец»

Лучшая актриса

• Бакки Бакрэй - «Рокс»

• Рада Бланк - «40-летняя версия»

• Элфри Вудард - «Помилование»

• Ванесса Кирби - «Фрагменты женщины»

• Фрэнсис МакДорманд - «Земля кочевников»

• Вунми Мосаку - «Его дом»

Лучший актёр второго плана

• Дэниэл Калуя - «Иуда и чёрный мессия»

• Барри Кеоган - «Стойкая броня»

• Алан Ким - «Минари»

• Лесли Одом-мл. - «Одна ночь в Майами»

• Кларк Питерс - «Пятеро одной крови»

• Пол Рэйси - «Звук металла»

Лучшая актриса второго плана

• Косар Али - «Рокс»

• Нив Алгар - «Стойкая броня»

• Мария Бакалова - «Борат 2»

• Доминик Фишбэк - «Иуда и чёрный мессия»

• Эшли Мадекве - «County Lines»

• Ё-джон Юн - «Минари»

Лучший анимационный полнометражный фильм

• «Вперёд» / Onward

• «Душа» / Soul

• «Легенда о волках» / Wolfwalkers

Лучший оригинальный сценарий

• Томас Винтерберг, Тобиас Линдхольм - «Ещё по одной»

• Тереза Икоко, Клэр Уилсон - «Рокс»

• Аарон Соркин - «Суд над чикагской семёркой»

• Эмиральд Феннел - «Девушка, подающая надежды»

• Джек Финчер - «Манк»

Лучший адаптированный сценарий

• Рамин Бахрани - «Белый тигр»

• Мойра Буффини - «Раскопки»

• Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон - «Отец»

• М.Б. Травен, Рори Хайнс, Сохраб Ноширвани - «Мавританец»

• Хлоя Чжао - «Земля кочевников»

Лучшая музыка к фильму

• «Минари» - Эмиль Моссери

• «Новости со всего света» - Джеймс Ньютон Ховард

• «Манк» - Трент Резнор, Аттикус Росс

• «Душа» - Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист

• «Девушка, подающая надежды» - Энтони Уиллис

Лучшая операторская работа

• «Иуда и чёрный мессия» - Шон Боббитт

• «Новости со всего света» - Дариуш Вольски

• «Мавританец» - Элвин Х. Кюхлер

• «Манк» - Эрик Мессершмидт

• «Земля кочевников» - Джошуа Джеймс Ричардс

Лучшие визуальные эффекты

• «Айван, единственный и неповторимый» - Сантьяго Коломо Мартинез, Ник Дэвис, Грег Фишер

• «Грейхаунд» - Пит Бэбб, Нэйтан МакГиннесс, Себастиан фон Оверхайт

• «Довод» - Скотт Фишер, Эндрю Джексон, Эндрю Локли

• «Мулан» - Шон Фэйден, Стив Инграм, Андерс Лэнглэндс, Сет Мори

• «Полночное небо» - Мэтт Касмир, Крис Лоуренс, Дэвид Уоткинс

Лучший грим и причёски

• «Ма Рейни: Мать блюза» - Матики Анофф, Ларри М. Черри, Серхио Лопез-Ривера, Миа Нил

• «Манк» - Кимберли Спитери, Джиджи Уилльямс

• «Пиноккио» - Марк Кулье

• «Раскопки» - Дженни Ширкор

• «Элегия Хиллбилли» - Патриша Дехэйни, Эрин Крюгер Мекаш, Мэттью Мангл

Лучшая работа художника-постановщика

• «Манк» - Дональд Грэм Бёрт, Жан Паскаль

• «Новости со всего света» - Дэвид Крэнк, Элизабет Кинан

• «Отец» - Питер Фрэнсис, Кэти Фезерстоун

• «Раскопки» - Мария Джуркович, Татьана Макдональд

• «Ребекка» - Сара Гринвуд, Кэти Спенсер

Лучший дизайн костюмов

• «Аммонит» - Майкл О'Коннор

• «Раскопки» - Элис Бабидж

• «Эмма.» - Александра Бирн

• «Ма Рейни: Мать блюза» - Энн Рот

• «Манк» - Триш Саммервилль

Лучший монтаж

• «Отец» - Йоргос Лампринос

• «Земля кочевников» - Хлоя Чжао

• «Девушка, подающая надежды» - Фредерик Тораваль

• «Звук металла» - Миккел И.Г. Нилсен

• «Суд над чикагской семёркой» - Алан Баумгартен

Лучший звук

• «Грейхаунд»

• «Новости со всего света» - Майкл Фентум, Уильям Миллер, Майк Прествуд Смит, Джон Притчетт, Оливер Тарни

• «Земля кочевников» - Серхио Диаз, Зак Сэйверс, М, Вольф Снайдер

• «Душа» - Койя Эллиотт, Рен Клайс, Дэвид Паркер

• «Звук металла» - Джейми Бакшт, Николас Бекер, Филлип Блад, Карлос Кортес, Мишель Куттолан

Лучший кастинг

• «Стойкая броня» - Шайин Бэг

• «Иуда и чёрный мессия» - Алекса Л. Фогель

• «Минари» - Джулия Ким

• «Девушка, подающая надежды» - Линдси Грэм Аханону, Мэри Верню

• «Рокс» - Люси Парди

Лучший документальный фильм

• «Коллектив» / Colectiv

• «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете» / David Attenborough: A Life on Our Planet

• «Диссидент» / The Dissident

• «Мой учитель-осьминог» / My Octopus Teacher

• «Социальная дилемма» / The Social Dilemma

Лучший короткометражный фильм

• «Eyelash»

• «Lizard»

• «Lucky Break»

• «Miss Curvy»

• «The Present»

Лучший анимационный короткометражный фильм

• «The Fire Next Time»

• «The Owl and the Pussycat»

• «The Song of a Lost Boy»

Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера

• Реми Уикс (сценарист, режиссёр) - «Его дом»

• Бен Шаррок (сценарист, режиссёр), Ируне Гуртубай (продюсер) - «Лимбо»

• Джек Сидей (сценарист, продюсер) - «Моффи»

• Тереза Икоко, Клэр Уилсон (сценаристы) - «Рокс»

• Роуз Гласс (сценарист, режиссёр), Оливер Кассман (продюсер) - «Святая Мод»

Восходящая звезда

• Кингсли Бен-Адир

• Морвед Кларк

• Бакки Бакрэй

• Сопе Дирису

• Конрад Кхан

