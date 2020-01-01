«Опухшие глаза и пробивающая седина»: Маша Ефросинина рассказала о любви к себе

Украинская телеведущая Маша Ефросинина шокировала фанатов откровенным признанием.

Маша Ефросинина рассказала о любви к себе instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость запечатлена в деловом костюме, с уложенными блестящими волосами, выразительным макияжем и ослепительной улыбкой.

Под публикацией телезвезда призналась, что несмотря на первые признаки старения, она учится принимать себя такой, какая она есть:

«Вот уже пять лет, как каждое утро я подхожу к зеркалу и начинаю свой день с себя) Говорю своему отражению, что я прекрасна! Часто у меня плохо получается себе поверить, ведь в зеркале я вижу неидеальную грудь, торчащий после вторых родов животик с большим шрамом, воспалённую от грима кожу, первые возрастные признаки, опухшие глаза и пробивающуюся седину...

Но я обязательно делаю одно важное действие - всему увиденному я улыбаюсь! И до сих пор учусь любить себя безусловно..»

Также Маша посоветовала женщинам научиться любить себя:

«Сегодня я мечтаю о том, чтобы все женщины перестали терпеть унижение и неуважение к себе, чтобы могли без боли и с чувством достоинства отстаивать своё право на тело, детей, карьеру и любовь! Чтобы женщины прекратили обижать женщин, чтобы женские сердца были переполнены только любовью ...

К СЕБЕ, прежде всего!»

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