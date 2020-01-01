Украинская актриса Ксения Мишина шокировала фанатов неоднозначным заявлением.

Ксения Мишина спровоцировала слухи о своей беременности instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина стала участницей нового проекта «Липсинк Батл». Во время съемок ведущая шоу Тина Кароль задала знаменитости провокационный вопрос, напрямую спросив: «Ты беременна?». На что артистка удивила неоднозначным ответом. По словам Ксении, вскоре она покажет фотосессию, где будет видно ждет ли она пополнение в семье.

«Ксения Мишина раскрыла секрет о своей беременности на съемках шоу. Во время съемок первого эпизода актриса Ксения Мишина, отвечая на вопрос ПТП, не беременна ли она, заинтриговала зрителей. Звезда пообещала вскоре показать фотосессию, в которой будут раскрыты все карты», - говорится в публикации шоу.

Напомним, что Ксения Мишина построила крепкие отношения на проекте «Холостячка» с Александром Эллертом. Сейчас пара воспитывает двоих детей от предыдущих отношений – сына Платона и дочь Элю. Поклонники с нетерпением ждут радостную новость о свадьбе звездной пары, которую влюбленные планируют сыграть в теплое время года.

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