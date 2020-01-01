Эмоциональное видео с криком: 58-летняя Деми Мур опровергла обвинения в пластике

Американская актриса Деми Мур поделилась с подписчиками эмоциональным видеороликом.

58-летняя Деми Мур опровергла обвинения в пластике instagram.com/demimoore

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Популярная актриса Деми Мур на своей странице в Инстаграм опубликовала домашнее видео. На кадрах знаменитость запечатлела себя в домашней обстановке, лежа на диване. Артистка предстала без макияжа, надев очки и распустив свои длинные волосы. Ее питомец попытался сжевать локоны звезды, на что она отреагировала беззвучным криком.

Таким способом Деми Мур опровергла обвинения в пластике, которые обрушились на нее после показа Fendi. Не то освещение или неудачный макияж изменили внешность актрисы до неузнаваемости. Тогда поклонники предположили, что звезда обратилась к помощи пластических хирургов, которые переборщили с натяжкой кожи знаменитой пациентки. Фолловеры были уверены, что Деми Мур лишена возможности выражать свои эмоции с помощью мимики. Но после свежих фото и видео убедились в обратном.

Видимо, ровный тон кожи и молодой вид являются результатом здорового образа жизни и правильного питания, о чем Деми Мур неоднократно говорила в многочисленных интервью, выступая противницей хирургических вмешательств.

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