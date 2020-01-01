Наталка Денисенко очаровала Сеть редкими фото с мамой и 3-летним сыном

Актриса Наталка Денисенко поделилась в Инстаграм семейными фотографиями.

Украинская актриса Наталка Денисенко, которая снялась в таких популярных сериалах, как “Крепостная“, “Село на миллион“ и “Папаньки“, поделилась с подписчиками подборкой редких фотографий.

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В своем профиле в Инстаграм 31-летняя телезвезда разместила семейные кадры, на которых показала, как вместе с сыном делала открытку для своей мамы и соответственно бабушки трехлетнего Андрея.

В описании к снимках Наталка рассказала фанам, что ее мама 25 лет работала воспитателем в детском саду. Именно она помогала детям делать подарки своими руками для мам на 8 марта.

“Скоро весенний праздник 🌷, и так как наш Андрюшка не ходит пока в садик, а с ним занимается бабушка, я решила сделать с ним праздничную открытку дома 👌 Мишка с цветочком 🧸🌺 Мало кто знает, что моя мама (бабушка Андрюшки), 25 лет проработала в детском саду воспитателем, и ее просто обожали дети и родители) 🥰 и на все праздники именно она помогала деткам сделать подарочки своими руками для мам 🙏 Но в этот раз мы решили сделать сюрприз для неё! 💝Наша Бабушка заслуживает“, - написала Денисенко.

Наталка Денисенко показала маму и трехлетнего сына instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко трехлетнего сына instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко показала трехлетнего сына instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко показала трехлетнего сына instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко показала трехлетнего сына instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко показала трехлетнего сына instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко показала маму и трехлетнего сына instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко показала маму и трехлетнего сына instagram.com/natalka_denisenko

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