"Самый красивый босс": Джастин Тимберлейк показал редкие фото с женой
В среду, 3 марта, известная американская актриса Джессика Бил отметила день рождения. Знаменитости исполнилось 39 лет. По случаю праздника не менее известный муж именинницы, певец и актер Джастин Тимберлейк решил обнародовать в соцсети забавные кадры из семейного альбома.
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Так, на своей странице в Инстаграм Джастин запостил серию редких фото и видео с любимой. В подборке можно увидеть пляжный снимок пары и ролик с отдыха на яхте. Публикацию Тимберлейк сопроводил трогательный поздравлением.
“С Днем Рождения, мой самый любимый человек в мире... самая сильная, веселая, лучшая, самая яркая и красивая мама/ партнер/ БОСС. Мне повезло учиться у тебя смеяться вместе с тобой и праздновать каждый день. Но сегодня мы делаем это с 🎂 !!!! А теперь еще больше медленных движений на ветру, прыжков в кусты, чтобы спасти игрушки нашего ребенка, и идеального тайм-аута для фотографий прыжков... Я тебя люблю со всем, что я знаю“, - написал музыкант.
Листайте карусель, чтобы посмотреть все фото и видео:
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