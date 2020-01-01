Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мама Оли Поляковой показала, как звездная дочь выглядела после первых родов

Комментариев: 0
Мама певицы Оли Поляковой, Светлана Полякова запостила в Инстаграм архивное фото 16-летней давности.
Мама Оли Поляковой показала, как звездная дочь выглядела после первых родов
Мама Оли Поляковой показала, как звездная дочь выглядела после первых родов
instagram.com/svitusyapolyakova

Мама известной украинской певицы, актрисы и звездного детектива шоу “Маска“ Оли Поляковой, Светлана Полякова обнародовала в соцсети редкую фотографию из семейного архива.

Читай также: Жена Алека Болдуина сообщила о рождении шестого ребенка спустя полгода после предыдущих родов

На своей странице в Инстаграм Полякова-старшая разместила кадр 16-летней давности, который был сделан в роддоме. На снимке Светлана запечатлена с Олей, которая позировала на камеру в белом свитере и берете. На руках она держала новорожденную старшую дочь Машу. 

“Забираю Машеньку из роддома 16 лет назад“, - подписала раритетный снимок мама Оли.

Оля Полякова 16 лет назад
Оля Полякова 16 лет назад
instagram.com/svitusyapolyakova

Отметим, что Светлана Полякова решила показать в Сети архивный кадр 2 марта по случаю 16-го дня рождения внучки Марии. 

 ️Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оля Полякова, Маша Полякова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь