Мама Оли Поляковой показала, как звездная дочь выглядела после первых родов
Мама известной украинской певицы, актрисы и звездного детектива шоу “Маска“ Оли Поляковой, Светлана Полякова обнародовала в соцсети редкую фотографию из семейного архива.
Читай также: Жена Алека Болдуина сообщила о рождении шестого ребенка спустя полгода после предыдущих родов
На своей странице в Инстаграм Полякова-старшая разместила кадр 16-летней давности, который был сделан в роддоме. На снимке Светлана запечатлена с Олей, которая позировала на камеру в белом свитере и берете. На руках она держала новорожденную старшую дочь Машу.
“Забираю Машеньку из роддома 16 лет назад“, - подписала раритетный снимок мама Оли.
Отметим, что Светлана Полякова решила показать в Сети архивный кадр 2 марта по случаю 16-го дня рождения внучки Марии.
️Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Экс-“Холостячка“ Ксения Мишина снялась в эффектном платье с обнаженной спиной
- Неожиданно: Никита Добрынин стал ведущим российского “Холостяка“
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил