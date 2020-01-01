Мама певицы Оли Поляковой, Светлана Полякова запостила в Инстаграм архивное фото 16-летней давности.

Мама Оли Поляковой показала, как звездная дочь выглядела после первых родов instagram.com/svitusyapolyakova

Мама известной украинской певицы, актрисы и звездного детектива шоу “Маска“ Оли Поляковой, Светлана Полякова обнародовала в соцсети редкую фотографию из семейного архива.

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На своей странице в Инстаграм Полякова-старшая разместила кадр 16-летней давности, который был сделан в роддоме. На снимке Светлана запечатлена с Олей, которая позировала на камеру в белом свитере и берете. На руках она держала новорожденную старшую дочь Машу.

“Забираю Машеньку из роддома 16 лет назад“, - подписала раритетный снимок мама Оли.

Оля Полякова 16 лет назад instagram.com/svitusyapolyakova

Отметим, что Светлана Полякова решила показать в Сети архивный кадр 2 марта по случаю 16-го дня рождения внучки Марии.

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