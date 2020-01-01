Ольга Сумская показала яркие снимки с празднования 19-летия дочери
Известная украинская актриса и ведущая Ольга Сумская сообщила поклонникам отличную новость. В среду, 3 марта, ее младшей дочери Анне Борисюк исполнилось 19 лет. Актриса вместе с мужем Виталием Борисюком решила устроить для именинницы праздничную вечеринку с самыми близкими друзьями и родственниками.
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Так, на своей странице в Инстаграм Ольга обнародовала подборку фотографий и видео с празднования в одном из столичных ресторанов итальянской кухни. На кадрах звездная мама появилась в сером тренче и кожаных штанах черного цвета. А именинница Анна выбрала черно-белый пиджак, белую блузку и черные брюки. Отметим, что на празднике также присутствовал актер Владимир Горянский со своей супругой.
“Теплий, святковий вечір в колі друзів! Любимо вас всім серцем! ❤️ З днем народження, доця Анна Борисюк!🎂🌷🌷🌷“, - написала Сумская.
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