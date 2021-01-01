Слава Каминская объявила о распаде группы "НеАнгелы"

Дуэт "НеАнгелы" прекратил существование после 15-ти лет творчества.

Известный украинский музыкальный дуэт “НеАнгелы“ прекратил существование. Одна из участниц Слава Каминская объявила о распаде группы после 15 лет совместного творческого пути.

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На своей странице в Инстаграм 36-летняя артистка обнародовала ролик с нарезкой архивных кадров из выступлений и клипов коллектива. Видео Слава дополнила официальным заявлением, в котором сообщила, что она и ее коллега по группе Виктория Смеюха дальше будут “идти порознь“. В конце поста Каминская поблагодарила фанов за их любовь. Отдельно певица также обратилась к продюсеру Юрию Никитину.

“В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и в пмс😂 А, главное, во время двух беременностей - мы всегда были вместе. Это были прекрасные (но иногда такие же тяжелые😂😂😂) 5475 дней. 15 лет, 5 альбомов, более 20 клипов, куча номинаций и статуэток - всё на двоих. ⠀ НЕАНГЕЛЫ - уже история. Мне не нравится слово “распались“, мы с Викой связаны навсегда, просто дальше мы идем порознь. Из песни слов не выкинешь, “Роман“ не пропадет из плейлистов тысяч людей❤️❤️❤️ Спасибо всем, кто был с нами рядом все эти годы❤️ Спасибо Юрию Никитину за то, что 15 лет назад поверил в мой талант и дал шанс показать себя на большой сцене. Не прощаемся😚“, - написала Слава.

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