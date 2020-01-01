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Наталка Денисенко похвасталась подтянутым телом в обтягивающем наряде

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Звезда "Крепостной" Наталка Денисенко продемонстрировала на камеру стройную талию и подтянутые ягодицы.
Наталка Денисенко похвасталась подтянутым телом в обтягивающем наряде
Наталка Денисенко похвасталась подтянутым телом в обтягивающем наряде
instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко, наиболее известна по ролям в сериалах “Крепостная“, “Село на миллион“, “Папаньки“ и “Клан ювелиров“, поделилась с подписчиками в соцсети пикантной фотографией.

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В своем профиле в Инстаграм 31-летняя знаменитость похвасталась красивой фигурой. Наталка обнародовала кадр, где позировала в белом обтягивающем костюме возле большого зеркала. Актриса продемонстрировала на камеру идеальный пресс и подтянутые ягодицы.

“Когда я активно тренировалась в зале, мне всегда нравились упражнения на “низ“ - ноги, попа 🤩 🔥 Всегда делала их с удовольствием💪🏼 А потом я узнала, что “низ“ - это энергетический центр женщины, и делать приседания, “крутить бёдрами восьмерки“, нам просто жизненно необходимо!!!! Поэтому девочки, теперь каждый день минимум 100 приседаний!!!😄😄😄 💪🏼“, - прокомментировала снимок Денисенко.

Наталка Денисенко похвасталась подтянутым телом в обтягивающем наряде
Наталка Денисенко похвасталась подтянутым телом в обтягивающем наряде
instagram.com/natalka_denisenko

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Теги: Наталка Денисенко
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Источник: Ivona

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