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Анна Седокова снялась на пляже в купальнике телесного цвета

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Певица Анна Седокова поделилась пляжным снимком.
Анна Седокова снялась на пляже в купальнике телесного цвета
Анна Седокова снялась на пляже в купальнике телесного цвета
instagram.com/annasedokova

Бывшая участница культовой группы “ВИА Гра“, украинская певица и ведущая Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, поделилась в соцсети архивной фотографией с отдыха на пляже.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя исполнительница обнародовала кадр, где она запечатлена на фоне океана в коричневом купальнике. Цвет наряда совпадав с тоном кожи Анны. Артистка позировала спиной к камере, демонстрируя подтянутые ягодицы.

“Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла“, - написала под фото Седокова, намекнув на недавний скандал на шоу “Сегодня вечером“.

Анна Седокова снялась на пляже в купальнике
Анна Седокова снялась на пляже в купальнике
instagram.com/annasedokova

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Теги: Анна Седокова
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Источник: ivonа bigmir)net

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