Анна Седокова снялась на пляже в купальнике телесного цвета
Бывшая участница культовой группы “ВИА Гра“, украинская певица и ведущая Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, поделилась в соцсети архивной фотографией с отдыха на пляже.
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На своей странице в Инстаграм 38-летняя исполнительница обнародовала кадр, где она запечатлена на фоне океана в коричневом купальнике. Цвет наряда совпадав с тоном кожи Анны. Артистка позировала спиной к камере, демонстрируя подтянутые ягодицы.
“Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла“, - написала под фото Седокова, намекнув на недавний скандал на шоу “Сегодня вечером“.
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