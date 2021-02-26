«Ух, какая сочная»: Анна Седокова поразила своей сексуальностью

Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками пикантным видео.

Анна Седокова поразила своей сексуальностью instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлена в красном пышном платье с глубоким декольте. Эффектный наряд оголяет пышную грудь артистки. Свой образ звезда дополнила голливудскими локонами и выразительным макияжем с акцентом на алых губах.

Под публикацией Седокова предрекла, что ее новая песня станет настоящим хитом:

«Ух, что за песня... Какова же красота ...»

Поклонники восхитились внешним видом Анны Седокой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какая красивая». «Глаз не оторвать». «Ух, какая сочная». «Невероятная!» «Расцветаете с каждым днем». «Ух, королева! Красота неземная».

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