«Ух, какая сочная»: Анна Седокова поразила своей сексуальностью
Читай также: «Как вы похожи»: мужа Нади Дорофеевой сравнили с собакой
Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлена в красном пышном платье с глубоким декольте. Эффектный наряд оголяет пышную грудь артистки. Свой образ звезда дополнила голливудскими локонами и выразительным макияжем с акцентом на алых губах.
Под публикацией Седокова предрекла, что ее новая песня станет настоящим хитом:
«Ух, что за песня... Какова же красота ...»
Поклонники восхитились внешним видом Анны Седокой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Какая красивая».
«Глаз не оторвать».
«Ух, какая сочная».
«Невероятная!»
«Расцветаете с каждым днем».
«Ух, королева! Красота неземная».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Настя Каменских в экстремальном мини рассекретила, кто снимется в ее клипе
- Наталка Денисенко трогательно поздравила мужа с Днем рождения
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил