Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Ух, какая сочная»: Анна Седокова поразила своей сексуальностью

Комментариев: 1
Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками пикантным видео.

Анна Седокова поразила своей сексуальностью
Анна Седокова поразила своей сексуальностью
instagram.com/annasedokova

Читай также: «Как вы похожи»: мужа Нади Дорофеевой сравнили с собакой

Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный видеоролик. На кадрах знаменитость запечатлена в красном пышном платье с глубоким декольте. Эффектный наряд оголяет пышную грудь артистки. Свой образ звезда дополнила голливудскими локонами и выразительным макияжем с акцентом на алых губах.

Под публикацией Седокова предрекла, что ее новая песня станет настоящим хитом:  

«Ух, что за песня... Какова же красота ...»

Поклонники восхитились внешним видом Анны Седокой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какая красивая».

«Глаз не оторвать».

«Ух, какая сочная».

«Невероятная!»

«Расцветаете с каждым днем».

«Ух, королева! Красота неземная».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Седокова, Анна Седокова 2020, Анна Седокова певица, Анна Седокова видео, Анна Седокова инстаграм, Анна Седокова новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  26.02.2021, 15:18
Оценка:  0
pусский
У Аньки старая сранька, ей только с Либерманшей жопами меряться!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь