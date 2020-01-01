Певица Slavia призналась, что хотела бы больше проводит времени с мужем.

"У звезд очень мало времени": Жена Дзидзьо рассказала об их личной жизни instagram.com/slavia_official

Супруга вокалиста группы “Dzidzio“ и звездного детектива шоу “Маска“ Михаила Хомы, певица Slavia впервые поделилась подробностями личной жизни в программе “Місто прокидається“ столичного телеканала Kyiv Live.

Читай также: Жена Алека Болдуина сообщила о рождении шестого ребенка спустя полгода после предыдущих родов

Артистка призналась, что она бы хотела больше проводить времени с известным мужем. По словам Slavia, Михаил всегда занят работой. Жена Дзидзьо отметила, что когда он бывает дома, то отдыхает “в горизонтальном положении“ с ноутбуком.

“Він зірка. А у зірок дуже мало часу на особисте життя. Він завжди в роботі, завжди на телефоні. Завжди в нього ділові зустрічі. Хотілося б, звичайно, трохи більше часу разом проводити. Відпочивати любить вдома в горизонтальному положенні з ноутбуком на грудях. Він такий зосереджений, глибокий і скритний дуже , тому що він скорпіон“, - рассказала певица.

Смотрите интервью с певицей Slavia с 1:47:50

️Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.