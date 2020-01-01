Жена Алека Болдуина сообщила о рождении шестого ребенка спустя полгода после предыдущих родов

СМИ подозревают, что Алек и Хилария Болдуин воспользовались услугами суррогатной матери.

Пополнение в семействе 62-летнего американского актера Алека Болдуина! Его супруга, 37-летняя Хилария Болдуин сообщила о рождении их шестого совместного ребенка.

В Инстаграм она опубликовала новое семейное фото, где изображена на кровати со всеми детьми.

Жена Алека Болдуина сообщила о рождении шестого ребенка instagram.com/hilariabaldwin

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Позже Хилария обнародовала снимок новорожденного ребенка и объявила пол и имя. У супругов Болдуин появилась еще одна дочь, которая получила от звездных родителей имя Люсия.

“Мы так любим нашу дочь Люсию. Как и ее братья и сестры, ты - сбывшаяся мечта“, - подписала милое фото новоиспеченная мама.

Жена Алека Болдуина сообщила о рождении шестого ребенка instagram.com/hilariabaldwin

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Отметим, что пара сообщила о рождении шестого ребенка спустя полгода после предыдущих родов Хиларии. СМИ и пользователи Сети предположили, что Алек вместе с женой скрывают от общественности той факт, что они воспользовались услугами суррогатной матери.

Так, в комментариях под публикацией Алек грубо ответил одному из хейтеров на вопрос о том, кто на самом деле является матерью новорожденной малышки.

“Ваша жена не была беременна. Если ребенка родила суррогатная мать или вы его усыновили, скажите это. Если он появился на свет в результате интрижки, и вы с женой решили его растить, скажите это. Если вы не хотите ничего говорить - почему бы вам обоим не перестать постоянно публиковать посты и выпрашивать кликбейт. Просто вырастите 100 своих детей в частном порядке“, - обратился пользователь Сети к актеру.

“Тебе следует заткнуться и заняться своими делами“, - ответил Болдуин.

Напомним, что кроме 7-летней Кармен, 5-летних Рафаэля и Леонардо, 2-летнего Ромео, 6-месячного Эдуардо и новорожденной Люсии, у Алека есть 25-летняя дочь Айрленд от первого брака с голливудской актрисой Ким Бейсингер.

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