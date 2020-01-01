Жена Дзидзьо засветила подтянутые ягодицы на пляже

Певица Slavia поделилась новыми кадрами из Доминиканы.

Супруга лидера украинской группы DZIDZIO и звездного детектива шоу “Маска“, Михаила Хомы, певица Slavia поделилась с поклонниками новой подборкой архивных фотографий с отдыха в Доминиканской Республике.

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В своей Инстаграм-аккаунте артистка, настоящее имя которой Ярослава Притула, обнародовала несколько пляжных снимков, где она эротично позировала на берегу океана. Slavia продемонстрировала на камеру стройное тело и подтянутые ягодицы в желтом бикини и платье-сетке.

“Люблю свою душу и тело. Люблю свою улыбку. Люблю солнце в себе Люблю красотой делиться с тобой 💎“, - подписала пикантные кадры жена Дзидзьо.

Жена Дзидзьо засветила подтянутые ягодицы в бикини instagram.com/slavia_official

Жена Дзидзьо засветила подтянутые ягодицы в бикини instagram.com/slavia_official

Жена Дзидзьо засветила подтянутые ягодицы в бикини instagram.com/slavia_official

Жена Дзидзьо засветила подтянутые ягодицы в бикини instagram.com/slavia_official

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