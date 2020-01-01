В полупрозрачном платье в пустыне: Тина Кароль снялась для известного глянца

Тина Кароль похвасталась фотосессией для журнала "Viva!".

Популярная украинская исполнительница, ведущая “Танців з зірками“ и тренер вокального шоу “Голос країни“ Тина Кароль, которая недавно выпустила танцевальный трек “Скандал“, похвасталась новой фотосессией для известного глянца.

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36-летняя знаменитость снялась для обложки украинского журнала о звездах “Viva!“. На своей странице в Инстаграм Тина поделилась несколькими кадрами со съемки. На свеженьких фото Кароль позировала в пустыне в полупрозрачном платье синего цвета и с макияжем в нюдовых тонах.

В публикации певица рассекретила, что фотосессия прошла в Намибии и призналась, что это ее 17-я обложка для “Viva!“. Кроме того, Кароль коротко рассказала о своем интервью для глянца.

“Сегодня выходит журнал с материалом из прекрасной Намибии. Я рискнула отправиться в самую безопасную часть Африки. Это заповедник: животные там повсюду и они такие же равноправные жители, как и мы. В интервью мы затронули трепещущие темы одиночества в 2020 году, свободу воли и самостоятельности, веру в себя сегодняшнюю и чудо в каждом из нас. Это моя 17-ая обложка для “Viva!“ 😜“, - написала Тина.

Тина Кароль снялась в Намибии для известного глянца instagram.com/tina_karol

Тина Кароль снялась в Намибии для известного глянца instagram.com/tina_karol

Тина Кароль снялась в Намибии для известного глянца instagram.com/tina_karol

Тина Кароль снялась в Намибии для известного глянца instagram.com/tina_karol

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