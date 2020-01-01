Певица Slavia поделилась архивной фотографией 14-летней давности.

Жена Дзидзьо показала, какой красоткой была в юности instagram.com/slavia_official

В пятницу, 19 февраля, супруга лидера популярного украинского коллектива DZIDZIO, Михаила Хомы, певица Slavia отмечает день рождения. По случаю праздника артистка решила показать поклонникам, как выглядела в юности.

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В своей Инстаграм-аккаунте исполнительница, настоящее имя которой Ярослава Притула, обнародовала черно-белую фотографию 14-летней давности из семейного архива. На портретном снимке Slavia запечатлена в черном топе с распущенными волосами и челкой. На ее лице легкий макияж.

“Сьогодні в цієї дівчинки День народження 🎂 Вона подорослішала на 14 років. Я б побажала дівчинці, що на фото, собі колишній, більше любити себе. Я люблю цю дівчинку❤️ Вітайте, мені буде приємно 😇“, - подписала кадр жена Дзидзьо.

Жена Дзидзьо Slavia показала, какой красоткой была в юности instagram.com/slavia_official

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