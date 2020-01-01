Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Жена Дзидзьо показала, какой красоткой была в юности

Комментариев: 0
Певица Slavia поделилась архивной фотографией 14-летней давности.
Жена Дзидзьо показала, какой красоткой была в юности
Жена Дзидзьо показала, какой красоткой была в юности
instagram.com/slavia_official

В пятницу, 19 февраля, супруга лидера популярного украинского коллектива DZIDZIO, Михаила Хомы, певица Slavia отмечает день рождения. По случаю праздника артистка решила показать поклонникам, как выглядела в юности.

Читай также: Злата Огневич устроила пикантную фотосессию в кружевном белье

В своей Инстаграм-аккаунте исполнительница, настоящее имя которой Ярослава Притула, обнародовала черно-белую фотографию 14-летней давности из семейного архива. На портретном снимке Slavia запечатлена в черном топе с распущенными волосами и челкой. На ее лице легкий макияж.

“Сьогодні в цієї дівчинки День народження 🎂 Вона подорослішала на 14 років. Я б побажала дівчинці, що на фото, собі колишній, більше любити себе. Я люблю цю дівчинку❤️ Вітайте, мені буде приємно 😇“, - подписала кадр жена Дзидзьо.

Жена Дзидзьо Slavia показала, какой красоткой была в юности
Жена Дзидзьо Slavia показала, какой красоткой была в юности
instagram.com/slavia_official

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: slavia, Дзидзьо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь