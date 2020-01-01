Дан Балан выступил на мальдивской свадьбе Иванны Онуфрийчук
Во вторник, 23 февраля, известная украинская фотомодель, актриса и ведущая шоу “Без краватки“ Иванна Онуфрийчук вышла замуж за своего бойфренда, казахского бизнесмен Алмаза. Пара сыграла роскошную свадьбу на Мальдивах.
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Счастливая Иванна продолжает делиться с подписчиками яркими фотографиями и видео с одного из самых важных событий в ее жизни. Так, на своей странице в Инстаграм звезда рассекретила, кто развлекал гостей на свадебном торжестве.
Онуфрийчук запостила несколько роликов, где она и ее новоиспеченный супруг танцуют в то время, как на сцене выступает молдавский певец и экс-тренер “Голосу країни“ Дан Балан. В видео можно услышать, как артист исполняет зажигательный трек “Lendo Calendo“ и романтическую композицию “Take me“.
Спасибо, Дан Балан. Ты зажег не только танцпол, но и наши сердца“, - подписала Онуфрийчук.
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