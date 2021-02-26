"Дома скандал": Муж Оли Цибульской против ее откровенных фотосессий

Оля Цибульская призналась, что поскандалила с мужем из-за фотосъемки для откровенного глянца.

Известная певица, ведущая и победительница первой украинской “Фабрики звезд“, Оля Цибульская рассказала, как супруг, который избегает публичности, относится к ее пикантным фотографиям.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя артистка обнародовала постельный снимок, где продемонстрировала на камеру пышный бюст в кружевном белье. В описании к кадру Цибульская заявила, что поскандалила с мужем из-за того, что он против ее откровенной фотосъемки для глянца.

“Чоловік категорично проти того, щоби я знімалася в відвертому глянці. Дома скандал. Бо я категорично проти категоричності. Про інсту не було ні слова“, - написала Оля.

Муж Оли Цибульской против ее откровенных фотосессий instagram.com/cybulskaya

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