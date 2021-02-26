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"Дома скандал": Муж Оли Цибульской против ее откровенных фотосессий

Комментариев: 3
Оля Цибульская призналась, что поскандалила с мужем из-за фотосъемки для откровенного глянца.
"Дома скандал": Муж Оли Цибульской против ее откровенных фотосессий
"Дома скандал": Муж Оли Цибульской против ее откровенных фотосессий
instagram.com/cybulskaya

Известная певица, ведущая и победительница первой украинской “Фабрики звезд“, Оля Цибульская рассказала, как супруг, который избегает публичности, относится к ее пикантным фотографиям.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя артистка обнародовала постельный снимок, где продемонстрировала на камеру пышный бюст в кружевном белье. В описании к кадру Цибульская заявила, что поскандалила с мужем из-за того, что он против ее откровенной фотосъемки для глянца.

“Чоловік категорично проти того, щоби я знімалася в відвертому глянці.  Дома скандал. Бо я категорично проти категоричності. Про інсту не було ні слова“, - написала Оля.

Муж Оли Цибульской против ее откровенных фотосессий
Муж Оли Цибульской против ее откровенных фотосессий
instagram.com/cybulskaya

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: Ivona

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  26.02.2021, 16:51
Оценка:  0
гость
16-30 точно, готовится к весне и перешла на сыпучие мучные порошки из Аргентины, Мексики или Пакистана.
гость  (аноним)  26.02.2021, 16:30
Оценка:  -1
гость
Что-то не заметно что муж "против". У Оли крышу смотрю "рвёт" не по детски. Может мужу стоило бы как-то задуматься , с чего бы это его женушка так сильно начала xyйнёй страдать, и с "башкой" не дружить. 100% начала что-то "употреблять"
shk67    26.02.2021, 16:47
Оценка:  +1
shk67
Дурень! 100 муж не исполняет супружеский долг!
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