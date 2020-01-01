"Посадили на мини-диету": Квиткова рассекретила, на сколько поправилась во время беременности
Избранница главного героя девятого сезона реалити-шоу “Холостяк“, украинского ведущего Никиты Добрынина, 22-летняя Даша Квиткова поделилась с подписчиками подробностями своей беременности.
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На официальной странице в Инстаграм будущая мама запостила черно-белое фото из домашней фотосессии, где она лежит в постели вместе с супругом и демонстрирует на камеру уже большой животик.
В описании к снимку Квиткова рассекретила срок беременности и свой новый вес. Также Даша рассказала, что малыш не захотел, чтобы его сфотографировали на очередном УЗИ.
“20 неделя + 5 дней. Вчера, после съеденного бутера с докторской колбаской и чая, Никита впервые почувствовал как толкается малыш. Каждый день у него движняк) Мой вес 64 кг. Мой лечащий врач сказал, что я вошла в норму веса на этом сроке. Мой вес на начале был 55 кг. 3D УЗД сделать не получилось, потому что малыш проснулся и все время крутился, закрываясь ручками. В его планы фотография не входила. С этого дня набор веса будет быстрее, поэтому посадили на мини-диету. После 18:00 нельзя есть углеводы, а белки в любом количестве“, - написала жена Добрынина.
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