Беременная Даша Квиткова запостила постельное фото с мужем
Избранница главного героя девятого сезона романтического шоу “Холостяк“, ведущего Никиты Добрынина, 22-летняя Даша Квиткова поделилась с подписчиками кадром из домашней фотосессии.
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На своей странице в Инстаграм девушка, которая сейчас находится на пятом месяце беременности, обнародовала черно-белое фото, где она вместе с мужем позировала на кровати. Даша сидела на руках у Никиты. Мужчина нежно обнимал беременную супругу.
На свежей фотографии Квиткова предстала перед камерой в светлом топе и белых брюках. Добрынин выбрал для фотосъемки белую футболку и светлые спортивные штаны.
“Семья“, - лаконично подписала кадр Даша.
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