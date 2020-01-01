Жена ведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова поделилась новым семейным фото.

Избранница главного героя девятого сезона романтического шоу “Холостяк“, ведущего Никиты Добрынина, 22-летняя Даша Квиткова поделилась с подписчиками кадром из домашней фотосессии.

Читай также: 43-летняя Василиса Фролова рассекретила отца будущего ребенка

На своей странице в Инстаграм девушка, которая сейчас находится на пятом месяце беременности, обнародовала черно-белое фото, где она вместе с мужем позировала на кровати. Даша сидела на руках у Никиты. Мужчина нежно обнимал беременную супругу.

На свежей фотографии Квиткова предстала перед камерой в светлом топе и белых брюках. Добрынин выбрал для фотосъемки белую футболку и светлые спортивные штаны.

“Семья“, - лаконично подписала кадр Даша.

Беременная Даша Квиткова запостила постельное фото с мужем instagram.com/kvittkova

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.