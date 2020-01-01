Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Беременная Даша Квиткова запостила постельное фото с мужем

Комментариев: 0
Жена ведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова поделилась новым семейным фото.
Беременная Даша Квиткова запостила постельное фото с мужем
Беременная Даша Квиткова запостила постельное фото с мужем
instagram.com/nikitadobrynin

Избранница главного героя девятого сезона романтического шоу “Холостяк“, ведущего Никиты Добрынина, 22-летняя Даша Квиткова поделилась с подписчиками кадром из домашней фотосессии.

Читай также: 43-летняя Василиса Фролова рассекретила отца будущего ребенка

На своей странице в Инстаграм девушка, которая сейчас находится на пятом месяце беременности, обнародовала черно-белое фото, где она вместе с мужем позировала на кровати. Даша сидела на руках у Никиты. Мужчина нежно обнимал беременную супругу.

На свежей фотографии Квиткова предстала перед камерой в светлом топе и белых брюках. Добрынин выбрал для фотосъемки белую футболку и светлые спортивные штаны.

“Семья“, - лаконично подписала кадр Даша.

Беременная Даша Квиткова запостила постельное фото с мужем
Беременная Даша Квиткова запостила постельное фото с мужем
instagram.com/kvittkova

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь