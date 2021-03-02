"Мои мальчики уже такие большие": Бритни Спирс показала сыновей

Американская поп-звезда Бритни Спирс запостила редкие семейные кадры.

Обладательница престижной музыкальной премии “Грэмми“, американская певица и актриса Бритни Спирс впервые за долгое время показала пользователям соцсети своих детей от брака с Кевином Федерлайном.

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На официальной странице 39-летней поп-звезды были опубликованы две фотографии, где она запечатлена в компании сыновей - 15-летнего Шона Престона и 14-летнего Джейдена Джеймса.

На свежих снимках мальчики появились в спортивных костюмах и защитных масках. А их звездная мама позировала перед камерой в коротких шортах. В описании к семейных кадрам Бритни отметила, что до недавнего времени сыновья не хотели светиться в ее Инстаграм.

Это безумие, как время летит.... Мои мальчики теперь такие большие 👩‍👦‍👦 !!!! Я знаю... я знаю... любой маме очень тяжело, особенно маме мальчиков, видеть, как они так быстро растут!!!! Мне очень повезло, что двое моих малышей такие джентльмены и такие добрые, что я, должно быть, сделала что-то правильно 🙊!!!! Я не публиковала их фотографии в течение некоторого времени, потому что они в том возрасте, когда хотят выражать свою индивидуальность, и я полностью понимаю это.... Но я изо всех сил старалась сделать это крутое редактирование 🌅 и угадайте что.... Они наконец разрешили мне выложить это!!! Теперь я больше не чувствую себя обделенной 😂😂😂 и я пойду праздновать.... О, черт, я думаю, крутые мамы этого не делают... Хорошо, я просто прочитаю книгу 📚🤣!!!!“, - написала Спирс.

Бритни Спирс показала сыновей instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс показала сыновей instagram.com/britneyspears

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