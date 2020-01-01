33-летняя Настя Каменских призналась, что стремится стать мамой

Украинская певица Настя Каменских рассекретила, о чем мечтает больше всего.

Одна из самых популярных исполнительниц Украины Настя Каменских, которая сейчас выступает под сценическим именем NK, дала короткое интервью молодому блогеру Олегу Машуковскому.

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В разговоре с парнем Настя рассекретила, что у нее есть огромный список заветных желаний. Однако, певица добавила, что больше всего стремится стать обладательницей “Грэмми“ и, конечно же, родить ребенка своему мужу, рэперу Потапу.

“Моя самая заветная мечта - “Грэмми“ И я к этому стремлюсь. Но вообще, честно говоря, я мечтаю о ребеночке. Мне все равно, мальчик или девочка“, - поделилась Каменских.

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