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33-летняя Настя Каменских призналась, что стремится стать мамой

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Украинская певица Настя Каменских рассекретила, о чем мечтает больше всего.
33-летняя Настя Каменских призналась, что мечтает стать мамой
33-летняя Настя Каменских призналась, что мечтает стать мамой
instagram.com/kamenskux

Одна из самых популярных исполнительниц Украины Настя Каменских, которая сейчас выступает под сценическим именем NK, дала короткое интервью молодому блогеру Олегу Машуковскому.

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В разговоре с парнем Настя рассекретила, что у нее есть огромный список заветных желаний. Однако, певица добавила, что больше всего стремится стать обладательницей “Грэмми“ и, конечно же, родить ребенка своему мужу, рэперу Потапу.

“Моя самая заветная мечта - “Грэмми“ И я к этому стремлюсь. Но вообще, честно говоря, я мечтаю о ребеночке. Мне все равно, мальчик или девочка“, - поделилась Каменских.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivona

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