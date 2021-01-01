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"Чудо-женщина" Галь Гадот беременна в третий раз

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Актриса Галь Гадот засветила округлившийся животик на новом семейном фото.
"Чудо-женщина" Галь Гадот беременна в третий раз
"Чудо-женщина" Галь Гадот беременна в третий раз
Getty Images

Известная израильская актриса и модель, участница “Мисс Вселенная 2004“ и исполнительница роли Диана Принс в “Чудо-женщине“, Галь Гадот намекнула поклонникам, что вскоре в третий раз станет мамой.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость обнародовала семейное фото, где ее супруг, бизнесмен Ярон Версано, и двое дочерей, 10-летняя Альма и 3-летняя Майя, нежно гладят ее округлившийся животик.

“Вот и снова ❤✋🏻“, - подписала снимок Галь.

Галь Гадот беременна в третий раз
Галь Гадот беременна в третий раз
instagram.com/gal_gadot

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Теги: Галь Гадот
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Источник: Ivona

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