Актриса Галь Гадот засветила округлившийся животик на новом семейном фото.

"Чудо-женщина" Галь Гадот беременна в третий раз Getty Images

Известная израильская актриса и модель, участница “Мисс Вселенная 2004“ и исполнительница роли Диана Принс в “Чудо-женщине“, Галь Гадот намекнула поклонникам, что вскоре в третий раз станет мамой.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость обнародовала семейное фото, где ее супруг, бизнесмен Ярон Версано, и двое дочерей, 10-летняя Альма и 3-летняя Майя, нежно гладят ее округлившийся животик.

“Вот и снова ❤✋🏻“, - подписала снимок Галь.

Галь Гадот беременна в третий раз instagram.com/gal_gadot

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