"Красотка": 18-летняя дочь Елены Кравец похвасталась стильным образом

Маша Кравец поразила красотой на новом фото.

Дочь звезды студии “Квартал 95“, украинской комедийной актрисы Елены Кравец, Маша Кравец порадовала подписчиков новой публикацией в соцсети. Девушка в очередной раз поразила всех своей красотой.

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Так, на своей странице в Инстаграм Кравец-младшая обнародовала фото и видео, где она запечатлена в стильном образе на фоне плиточной стены. Маша позировала в белой рубашке, черном топе и черной кожаной юбке. Девушка игриво оголила одно плечо.

В описании к кадрам Маша добавила, что они были сделаны в пятницу, 26 февраля. Скорее всего, в этот день дочь Кравец отмечала с друзьями прошедший день рождения. 24 февраля ей исполнилось 18 лет.

“Машкааа 😍😍красотка!!! 🤩💫“;

“Бьютииифул❤️❤️“;

“Какая красивая!!😍“;

“Маша, вау💔“;

“Хорошенькая какая 💫“, - пишут в комментариях.

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