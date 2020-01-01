"Красотка": 18-летняя дочь Елены Кравец похвасталась стильным образом
Дочь звезды студии “Квартал 95“, украинской комедийной актрисы Елены Кравец, Маша Кравец порадовала подписчиков новой публикацией в соцсети. Девушка в очередной раз поразила всех своей красотой.
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Так, на своей странице в Инстаграм Кравец-младшая обнародовала фото и видео, где она запечатлена в стильном образе на фоне плиточной стены. Маша позировала в белой рубашке, черном топе и черной кожаной юбке. Девушка игриво оголила одно плечо.
В описании к кадрам Маша добавила, что они были сделаны в пятницу, 26 февраля. Скорее всего, в этот день дочь Кравец отмечала с друзьями прошедший день рождения. 24 февраля ей исполнилось 18 лет.
- “Машкааа 😍😍красотка!!! 🤩💫“;
- “Бьютииифул❤️❤️“;
- “Какая красивая!!😍“;
- “Маша, вау💔“;
- “Хорошенькая какая 💫“, - пишут в комментариях.
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