Немецкая модель Хайди Клум снялась полностью обнаженной.

Знаменитая немецкая супермодель, актриса, ведущая и бывший ангел Victoria's Secret, Хайди Клум подразнила пользователей Сети откровенной фотографией 20-летней давности.

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Так, на своей странице в Инстаграм 47-летняя звезда подиумов обнародовала кадр, где она позировала полностью без одежды в одних только туфлях. Обнаженная Хайди стояла боком к камере. Одну руку она положила на талию, а второй рукой прикрыла голую грудь.

“Костюм на день рождения от кутюр, 2001 год“, - подписала архивное фото Клум.

Хайди Клум взбудоражила Сеть голым фото instagram.com/heidiklum

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