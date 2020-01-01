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Оля Полякова показала, как поздравила дочь с 16-летием

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2 марта Маша Полякова отмечает день рождения.
Оля Полякова показала, как поздравила дочь с 16-летием
Оля Полякова показала, как поздравила дочь с 16-летием
instagram.com/mashapolyakova

В во вторник, 2 марта, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша Полякова отмечает день рождения. Девочке исполняется 16 лет. Звездная мама не стала ждать утра, и поздравила именинницу в полночь.

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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Полякова запостила несколько видео, где она вместе с мужем заходит в комнату к Маши, которая в тот момент говорила по телефону. Родители преподносят дочери букет цветов и поют “С днем рождения, Маруся!“.

После этого Оля привела именинницу к окну, чтобы она посмотрела, кто еще приехал ее поздравить. На улице Машу со цветами и праздничным тортом встретили два друга, среди них был участник “Танців з зірками“ Макс Ежов.

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Теги: Оля Полякова, Маша Полякова
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Источник: Ivona

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