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"Жена Чубакки": Леся Никитюк рассмешила фанов новой прической

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Ведущая Леся Никитюк запостила в Инстаграм забавное видео в новом образе.
"Жена Чубакки": Леся Никитюк рассмешила фанов новой прической
"Жена Чубакки": Леся Никитюк рассмешила фанов новой прической
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская ведущая, звезда программ “Кто сверху?“ и “LeМаршрутка“, Леся Никитюк в очередной раз продемонстрировала подписчикам хорошее чувство юмора. Так, несколько часов назад в Инстаграм-Сторис 33-летней знаменитости были опубликованы два коротких ролика, в которых Леся предстала в новом образе.

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Перед камерой Никитюк появилась в парике с пышными русыми волосами. Ведущая с юмором заявила, что с такой прической пришла на кастинг на роль жены Чубакки из киносаги “Звездные войны“.

“Рібятки, я зараз на кастингу. Тут шукають актрису на роль дружини Чубакки. Як сказала б Рената Литвинова: “Ой, с этим цветом я похожа на какую-то расфуфыренную кошку, которую драли“, - подшутила над собственным внешним видом Леся.

Леся Никитюк рассмешила фанов новой прической
Леся Никитюк рассмешила фанов новой прической
Скриншот

Леся Никитюк рассмешила фанов новой прической
Леся Никитюк рассмешила фанов новой прической
Скриншот

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona

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