"Жена Чубакки": Леся Никитюк рассмешила фанов новой прической

Ведущая Леся Никитюк запостила в Инстаграм забавное видео в новом образе.

Популярная украинская ведущая, звезда программ “Кто сверху?“ и “LeМаршрутка“, Леся Никитюк в очередной раз продемонстрировала подписчикам хорошее чувство юмора. Так, несколько часов назад в Инстаграм-Сторис 33-летней знаменитости были опубликованы два коротких ролика, в которых Леся предстала в новом образе.

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Перед камерой Никитюк появилась в парике с пышными русыми волосами. Ведущая с юмором заявила, что с такой прической пришла на кастинг на роль жены Чубакки из киносаги “Звездные войны“.

“Рібятки, я зараз на кастингу. Тут шукають актрису на роль дружини Чубакки. Як сказала б Рената Литвинова: “Ой, с этим цветом я похожа на какую-то расфуфыренную кошку, которую драли“, - подшутила над собственным внешним видом Леся.

Леся Никитюк рассмешила фанов новой прической Скриншот

Леся Никитюк рассмешила фанов новой прической Скриншот

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