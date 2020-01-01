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Мишель Пфайффер показала, как в 20 лет участвовала в конкурсах красоты

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62-летняя Мишель Пфайффер вспомнила, с чего началась ее звездная карьера.
Мишель Пфайффер показала, как в 20 лет участвовала в конкурсах красоты
Мишель Пфайффер показала, как в 20 лет участвовала в конкурсах красоты
Getty images

Знаменитая американская актриса, трехкратная номинантка на “Оскар“, Мишель Пфайффер поделилась с поклонниками редкими кадрами со своей юности. 62-летняя кинозвезда показала, с чего началась ее звездная карьера.

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На своей странице в Инстаграм Мишель опубликовала видео, которое было сделано в 1978 году во время ее участия в конкурсе красоты “Мисс Калифорния“, где она заняла 6 место. В ролике 20-летняя Пфайффер дефилировала перед камерой в ленте с надписью “Мисс Орэндж“. 

“Эй, нам всем нужно с чего-то начать 🤣 👑“, - с юмором подписала видео актриса.

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Теги: Мишель Пфайффер
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Источник: Ivona

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