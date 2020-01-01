"Сильно красивая": Юлия Санина поразила фанов соблазнительным снимком
Фронтвумен знаменитой украинской рок-группы “The Hardkiss“ и суперфиналистка проекта “Танці з зірками 2020“, Юлия Санина поделилась с поклонниками новой пикантной фотографией в соцсети.
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На официальной странице 30-летней исполнительницы в Инстаграм был опубликован кадр из фотосессии, где Юлия предстала в соблазнительном образе. Знаменитость сидела на подоконнике в расстегнутой белой рубашке и рванных джинсах, демонстрируя на камеру оголенный животик.
В описании к снимку Санина намекнула, что совсем скоро фанаты “The Hardkiss“ смогут услышать новую композицию группы.
“Обійми гарячі Слова - холодне золото. Нам краще мовчати... Soon“, - подписала певица.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новый образ Саниной и строки из предстоящего хита:
- Красотка 🔥🔥🔥
- Юлия, вы прекрасны ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍
- Бомба😍🔥
- Ура!!!!! Чекаємо на прем*єру❤️❤️❤️❤️
- Ну это капец какая красота🤤❤
- Ждём🔥🔥🔥🔥🔥🔥
- Юличка, вы просто вау 🔥🔥🔥
- Какая Вы здесь невероятная😍😍😍
- Такая сильно красивая 🔥
- Красунечка😍🔥
- Девушка-весна
- Гарна😍
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