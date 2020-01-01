"Сильно красивая": Юлия Санина поразила фанов соблазнительным снимком

Фронтвумен "The Hardkiss" Юлия Санина заинтриговала новым фото в Инстаграм.

Фронтвумен знаменитой украинской рок-группы “The Hardkiss“ и суперфиналистка проекта “Танці з зірками 2020“, Юлия Санина поделилась с поклонниками новой пикантной фотографией в соцсети.

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На официальной странице 30-летней исполнительницы в Инстаграм был опубликован кадр из фотосессии, где Юлия предстала в соблазнительном образе. Знаменитость сидела на подоконнике в расстегнутой белой рубашке и рванных джинсах, демонстрируя на камеру оголенный животик.

В описании к снимку Санина намекнула, что совсем скоро фанаты “The Hardkiss“ смогут услышать новую композицию группы.

“Обійми гарячі Слова - холодне золото. Нам краще мовчати... Soon“, - подписала певица.

Юлия Санина поразила фанов соблазнительным снимком instagram.com/the_hardkiss

Пользователи Сети принялись активно комментировать новый образ Саниной и строки из предстоящего хита:

Красотка 🔥🔥🔥

Юлия, вы прекрасны ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍

Бомба😍🔥

Ура!!!!! Чекаємо на прем*єру❤️❤️❤️❤️

Ну это капец какая красота🤤❤

Ждём🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Юличка, вы просто вау 🔥🔥🔥

Какая Вы здесь невероятная😍😍😍

Такая сильно красивая 🔥

Красунечка😍🔥

Девушка-весна

Гарна😍

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