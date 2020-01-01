Узнайте, как фронтвумен "The Hardkiss" Юлия Санина выглядела до популярности.

В юности и сейчас: Как изменилась внешность Юлии Саниной instagram.com/the_hardkiss

В Сети показали, как изменилась внешность фронтвумен украинской рок-группы “The Hardkiss“ и суперфиналистки “Танців з зірками 2020“, Юлии Саниной. На странице программы “Зірковий шлях“ появился коллаж из двух фото исполнительницы. Один из снимков был сделан более 10 лет назад.

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Так, на кадре слева совсем юная Юлия запечатлена на фоне осенней природы в кожаной черной куртке и темных джинсах. У нее длинная челка, а на лице минимум макияжа. На втором снимке Санина предстала в сценическом образе. 30-летняя артистка позировала в черной платье с прозрачным рукавом. Ее длинные волосы зачесаны назад, а на лице яркий макияж.

“Творчий шлях артистка розпочала у 16 років. Спочатку як беквокалістка, а згодом - солістка колективу “Sister Siren“. І лише 2011-го, після зустрічі з майбутнім чоловіком, вони створили дует. За цей час звучання гурту “The Hardkiss“ оновлювалося. Власне, як і стиль фронтвумен“, - говорится в описании к коллажу.

Юлия Санина в юности и сейчас instagram.com/zirkovyi_shlyah

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