Участница "ВИА Гры" Ксения Попова засветила пышный бюст в корсете
Солистка группы "ВИА Гра" Ксения Попова запостила в Инстаграм соблазнительные фото.
Солистка обновленного состава легендарного женского трио “ВИА Гра“ и бывшая участница “X-фактора 8“ Ксения Попова поделилась с фанами соблазнительными домашними кадрами.
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В своем профиле в Инстаграм 24-летняя артистка обнародовала подборку фотографий, где она позировала возле окна с розой в руке. Ксения была одета в в белый корсет с глубоким декольте, которое эффектно подчеркнуло пышную грудь исполнительницы. Свой образ Попова дополнила нежным макияжем.
“Красивое утро 🌸“, - лаконично подписала снимки артистка.
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