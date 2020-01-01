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Участница "ВИА Гры" Ксения Попова засветила пышный бюст в корсете

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Солистка группы "ВИА Гра" Ксения Попова запостила в Инстаграм соблазнительные фото.
Участница "ВИА Гры" Ксения Попова засветила пышный бюст в корсете
Участница "ВИА Гры" Ксения Попова засветила пышный бюст в корсете
instagram.com/xseniyapopova

Солистка обновленного состава легендарного женского трио “ВИА Гра“ и бывшая участница “X-фактора 8“ Ксения Попова поделилась с фанами соблазнительными домашними кадрами.

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В своем профиле в Инстаграм 24-летняя артистка обнародовала подборку фотографий, где она позировала возле окна с розой в руке. Ксения была одета в в белый корсет с глубоким декольте, которое эффектно подчеркнуло пышную грудь исполнительницы. Свой образ Попова дополнила нежным макияжем.

“Красивое утро 🌸“, - лаконично подписала снимки артистка.

Ксения Попова из
Ксения Попова из "ВИА Гры" засветила пышный бюст в корсете
instagram.com/xseniyapopova
Ксения Попова из
Ксения Попова из "ВИА Гры" засветила пышный бюст в корсете
instagram.com/xseniyapopova
Ксения Попова из
Ксения Попова из "ВИА Гры" засветила пышный бюст в корсете
instagram.com/xseniyapopova

Ксения Попова из
Ксения Попова из "ВИА Гры" засветила пышный бюст в корсете
instagram.com/xseniyapopova

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Теги: Ксения Попова, ВИА Гра
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Источник: Ivona

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