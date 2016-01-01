Анна Ризатдинова в соблазнительном боди сняла пародию на Каменских

Гимнастка Анна Ризатдинова в пикантном наряде станцевала под трек "Elefante".

Известная украинская гимнастка, финалистка шоу “Танці з зірками 2019“ и обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2016 в Рио, Анна Ризатдинова подразнила поклонников пикантной публикацией.

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В своем аккаунте в Инстаграм 27-летняя спортсменка запостила видео, где она соблазнительно двигалась под трек Насти Каменских - “Elefante“. В ролике Анна появилась в черном боди, светлом пиджаке, колготках и черных туфлях на высокой шпильке. В описании к посту Ризатдинова отметила, что приняла участие в #ліпсінкбатл_челендж.

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