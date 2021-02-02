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Участница "ВИА Гры" Ксения Попова сняла эротическое видео в боди

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Солистка группы "ВИА Гра" Ксения Попова запостила соблазнительные кадры.
Участница "ВИА Гры" Ксения Попова сняла эротическое видео в боди
Участница "ВИА Гры" Ксения Попова сняла эротическое видео в боди
instagram.com/xseniyapopova

Солистка обновленного состава группы “ВИА Гра“ и экс-участница “X-фактора 8“ Ксения Попова взбудоражила Сеть новой пикантной публикацией.

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24-летняя артистка опубликовала в Инстаграм эротическое видео, где она возле зеркала соблазнительно ласкала себя в откровенном наряде. В ролике девушка появилась в черном кружевном боди и длинных перчатках. Свой образ Ксения дополнила браслетами, кольцами и длинными серьгами.

“Все эти слухи о тебе и обо мне. Как мы можем сделать это реальностью?“, - заинтриговала подписью к видео Попова.

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Теги: Ксения Попова, ВИА Гра
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Источник: ivonа bigmir)net

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sansantral    02.02.2021, 12:21
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