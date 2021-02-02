Участница "ВИА Гры" Ксения Попова сняла эротическое видео в боди

Солистка группы "ВИА Гра" Ксения Попова запостила соблазнительные кадры.

Солистка обновленного состава группы “ВИА Гра“ и экс-участница “X-фактора 8“ Ксения Попова взбудоражила Сеть новой пикантной публикацией.

Читай также: “Пугачева так помолодела“: MARUV не узнали на новом фото

24-летняя артистка опубликовала в Инстаграм эротическое видео, где она возле зеркала соблазнительно ласкала себя в откровенном наряде. В ролике девушка появилась в черном кружевном боди и длинных перчатках. Свой образ Ксения дополнила браслетами, кольцами и длинными серьгами.

“Все эти слухи о тебе и обо мне. Как мы можем сделать это реальностью?“, - заинтриговала подписью к видео Попова.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.