Ольга Фреймут показала, с кем отметила 39-летие

25 февраля экс-"Ревизор" Ольга Фреймут отметила день рождения.

В четверг, 25 февраля, популярная украинская ведущая и писательница, экс-звезда программы “Ревизор“ и бывшая участница “Танців з зірками 2020“, Ольга Фреймут отметила день рождения. Знаменитости исполнилось 39 лет.

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На своей странице в Инстаграм именинница показала подписчикам, с кем и где провела этот день. Судя по опубликованным фото и видео, Ольга отпраздновала с самыми близкими людьми в BURSA Hotel.

На праздничных кадрах можно увидеть мужа ведущей, продюсера Владимира Локотко, ее старшую дочь Злату Митчелл и сына Валерия, сестру Юлию и племянницу Габриель, которая также является крестницей Фреймут.

Ольга Фреймут показала, как отметила 39-летие instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут показала, как отметила 39-летие instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут показала, как отметила 39-летие instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут показала, как отметила 39-летие instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут показала, как отметила 39-летие instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут показала, как отметила 39-летие instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут показала, как отметила 39-летие instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут показала, как отметила 39-летие instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут показала, как отметила 39-летие instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут показала, как отметила 39-летие instagram.com/freimutolia

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