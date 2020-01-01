Ольга Фреймут показала, с кем отметила 39-летие
В четверг, 25 февраля, популярная украинская ведущая и писательница, экс-звезда программы “Ревизор“ и бывшая участница “Танців з зірками 2020“, Ольга Фреймут отметила день рождения. Знаменитости исполнилось 39 лет.
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На своей странице в Инстаграм именинница показала подписчикам, с кем и где провела этот день. Судя по опубликованным фото и видео, Ольга отпраздновала с самыми близкими людьми в BURSA Hotel.
На праздничных кадрах можно увидеть мужа ведущей, продюсера Владимира Локотко, ее старшую дочь Злату Митчелл и сына Валерия, сестру Юлию и племянницу Габриель, которая также является крестницей Фреймут.
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