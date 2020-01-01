Поп-звезда Бритни Спирс запостила забавные снимки с Сэмом Асгари.

Бритни Спирс показала, как развлекается с бойфрендом в частном самолете

Знаменитая американская поп-исполнительница, актриса и обладательница престижной премии “Грэмми“, Бритни Спирс поделилась новой подборкой фотографий со своим молодым возлюбленным, фитнес-тренером Сэмом Асгари.

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В своем профиле в Инстаграм 39-летняя знаменитость обнародовала несколько кадров с частного самолета, которые были сделаны во время перелета на гавайский остров Мауи. На снимках Бритни и ее 26-летний бойфренд счастливо улыбались и корчили забавные рожицы на камеру.

“Эти фото из нашей последней поездки на Мауи ✈️🌺🌊☀️🏖“, - лаконично подписала Спирс.

Бритни Спирс и Сэм Асгари instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс и Сэм Асгари instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс и Сэм Асгари instagram.com/britneyspears

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