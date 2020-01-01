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Бритни Спирс запостила пляжное фото с молодым бойфрендом

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Бритни Спирс и Сэм Асгари в интимной позе лежали на песке.
Бритни Спирс запостила пляжное фото с молодым бойфрендом
Бритни Спирс запостила пляжное фото с молодым бойфрендом
instagram.com/britneyspears

Знаменитая американская певица и актриса, обладательница “Грэмми“ Бритни Спирс похвасталась перед фанами отдыхом на пляже с молодым бойфрендом, фитнес-тренером Сэмом Асгари.

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В официальном профиле 39-летней артистки в Инстаграм появился пикантный кадр, где Бритни в сексуальной позе сидела на песке рядом со своим возлюбленным, закинув на него стройные ножки. Спирс запечатлена на фото в белой маске и розовом бикини, а 26-летний Сэм в черных шортах, белой майке и белой футболке.

“Я люблю отдыхать с Сэмом 🌴🌴🌴 Он для меня - весь мир 👑💖🏖 !!!! PS. Будьте в безопасности все!!!!!!“, - подписала снимок певица.

Бритни Спирс запостила пляжное фото с молодым бойфрендом
Бритни Спирс запостила пляжное фото с молодым бойфрендом
instagram.com/britneyspears

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Теги: Бритни Спирс, Сэм Асгари
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Источник: ivonа bigmir)net

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