Ольга Фреймут продолжает поделиться с подписчиками уроками этикета.

"Я - Оля, а не бубочка": Фреймут рассказала о правилах общения instagram.com/freimutolia

Известная украинская ведущая, писательница, издательница и экс-участница “Танців з зірками 2020“, Ольга Фреймут поделилась с поклонниками новым уроком этикета. На этот раз 38-летняя знаменитость назвала основные правила общения, которые способствуют удачному разговору и хорошим отношениям.

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Так, на своей странице в Инстаграм Ольга отметила, что ко всем нужно обращаться на “Вы“, в том числе к детям, которым больше 10 лет. На “ты“ можно перейти только с разрешения собеседника.

“Не “тикайте“ при розмові. Краще починати на “Ви“. І ця формальність не є показником віку. На “Ви“ прийнято звертатися навіть до дітей з 10 років. Потім можна буде перейти на неформальне спілкування, але лише з дозволу“, - заявила ведущая.

Также Фреймут добавила, что не следует заканчивать предложение за собеседника и коротко отвечать на сообщения.

“Не закінчуйте речення за співрозмовника. Неквапливо вислухайте, дайте можливість пригадати забуте слово. Не відповідайте на повідомлення “Ок“. Якщо поспішаєте, напишіть розлогішу відповідь потім. Мені порадили майстерного колориста, але я так до нього і не потрапила. Саме через “ок“ з його боку“, - написала Ольга.

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Кроме того, телезвезда рассказала, что нельзя незнакомых людей называть уменьшительными кличками. Лучше собеседника чаще называть по имени и не поднимать темы, в которых другой участник беседы некомпетентен.

“Звертайтеся до людини за іменем через кожні 2-3 речення. Повторивши двічі, ми запам’ятаємо, як співрозмовника звати. Звуки імені для нас найприємніші. Не підіймайте теми, в яких співрозмовник некомпетентний. Не треба возвеличуватися на чужій немочі. Не називайте малознайому, та навіть добре знайому людину, лагідними кличками тварин, явищами природи. Я - Оля, а не сонечко, мася, чи бубочка. Лагідні звертання доречні хіба в діалозі мами і дитинки. Не прибідняйтеся. Якщо ви знайомитеся з людиною, яка вища за вас за соціальним статусом, можливо багатша, ерудованіша, спробуйте триматися на рівних. Якщо у вас немає досягнень, таких як у цієї особи, мовчіть“, - подсказала Фреймут.

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