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Заморозила стволовые клетки дочери: Тарабарова удивила признанием

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Певица Светлана Тарабарова показала подросшую дочь Марию и призналась, что сохранила ее стволовые клетки из пуповинной крови.
Заморозила стволовые клетки дочери: Тарабарова удивила признанием
Заморозила стволовые клетки дочери: Тарабарова удивила признанием
instagram.com/tarabarova

Известная украинская певица, выпускница “Фабрики звезд 2“ и экс-солистка группы Real O, Светлана Тарабарова удивила пользователей Сети новой публикацией. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала милые домашние кадры с дочерью Марией, которой 23 февраля исполняется пять месяцев.

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В описании к подборке семейных фотографий 30-летняя Тарабарова сделала неожиданное заявление. Звезда вместе с мужем приняла решение сохранить стволовые клетки из пуповинной крови малышки в специальном криобанке.

“Радіємо з донечкою 💫 і хочемо поділитися з вами. Такі сертифікати сьогодні отримала Марія! Цей документ свідчить про те, що в Кріобанку у донечки є свій депозит стовбурових клітин пуповинної крові, мезенхімальних клітин з тканини плаценти, пуповини та екстрах плаценти. По суті, запас стовбурових клітин - це біологічна страховка дитини на все життя☝🏻, тому що в спеціальних умовах Кріобанку стовбурові клітини можуть зберігатися необмежено довго. Вже сьогодні ці біоматеріали використовують для лікування багатьох захворювань у всьому світі 🤘🏻уявляєте? Також, дитина вже самостійно, у свідомому віці, може використати свої клітини для відновлювальної терапії, омолодження, підвищення імунітету👌🏻 Також ми вирішили зберегти й екстракт плаценти, який можна використовувати для всієї родини 🤘🏻“, - написала Светлана.

Тарабарова заморозила стволовые клетки дочери
Тарабарова заморозила стволовые клетки дочери
instagram.com/tarabarova

Тарабарова заморозила стволовые клетки дочери
Тарабарова заморозила стволовые клетки дочери
instagram.com/tarabarova

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Теги: Светлана Тарабарова, TARABAROVA
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Источник: ivonа bigmir)net

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