"Потолок - просто огонь": Женя Кот похвастался шикарной спальней
Известный украинский танцор Женя Кот, который в 2019 году выиграл “Танці з зірками“ с актрисой Ксенией Мишиной, похвастался перед подписчиками свеженьким ремонтом в своей квартире.
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На своей странице в Инстаграм артист обнародовал несколько снимков с женой, гимнасткой Натальей Татаринцевой из их обновленной спальни. На фото можно увидеть расписанные стены с изображением леса и неба.
“Привет! Буду хвастаться!))) Это наша с любимой спальня! Хвастаться буду этими шикарными расписанными стенами! Мы долго искали человека который взялся бы за такую работу. Говорили нам разное: это нереально, это пол Года, либо “ту миллион доларс“! И наконец-то мы нашли её!!!! И это была эта талантливая девочка Иванка Нечипорук. Она реализовала эти рисунки очень быстро и очень красиво!!!Я хочу поблагодарить Иванку за эту красоту, и за то что реализовала нам нашу мечту, нашу космически лесную спальню!“, - поделился Кот.
Поклонники танцора принялись активно комментировать новый интерьер его спальни:
- Волшебство 🔥🔥🔥🔥
- Невероятно🔥 это космос 😍
- Очень красиво, а потолок просто 🔥
- Шикарная спальня)
- Невероятная красота!!!❤️❤️❤️
- Боже, як гарно😍🔥
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