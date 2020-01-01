"Потолок - просто огонь": Женя Кот похвастался шикарной спальней

Победитель "Танців з зірками 2019" Женя Кот показал интерьер собственной спальни.

Известный украинский танцор Женя Кот, который в 2019 году выиграл “Танці з зірками“ с актрисой Ксенией Мишиной, похвастался перед подписчиками свеженьким ремонтом в своей квартире.

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На своей странице в Инстаграм артист обнародовал несколько снимков с женой, гимнасткой Натальей Татаринцевой из их обновленной спальни. На фото можно увидеть расписанные стены с изображением леса и неба.

“Привет! Буду хвастаться!))) Это наша с любимой спальня! Хвастаться буду этими шикарными расписанными стенами! Мы долго искали человека который взялся бы за такую работу. Говорили нам разное: это нереально, это пол Года, либо “ту миллион доларс“! И наконец-то мы нашли её!!!! И это была эта талантливая девочка Иванка Нечипорук. Она реализовала эти рисунки очень быстро и очень красиво!!!Я хочу поблагодарить Иванку за эту красоту, и за то что реализовала нам нашу мечту, нашу космически лесную спальню!“, - поделился Кот.

Женя Кот похвастался шикарной спальней instagram.com/kot_jenya

Женя Кот похвастался шикарной спальней instagram.com/kot_jenya

Женя Кот похвастался шикарной спальней instagram.com/kot_jenya

Женя Кот похвастался шикарной спальней instagram.com/kot_jenya

Женя Кот похвастался шикарной спальней instagram.com/kot_jenya

Женя Кот похвастался шикарной спальней instagram.com/kot_jenya

Поклонники танцора принялись активно комментировать новый интерьер его спальни:

Волшебство 🔥🔥🔥🔥

Невероятно🔥 это космос 😍

Очень красиво, а потолок просто 🔥

Шикарная спальня)

Невероятная красота!!!❤️❤️❤️

Боже, як гарно😍🔥

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