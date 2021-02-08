Светлана Тарабарова показала интерьер дома, ради которого взяла кредит

Перед рождением второго ребенка Светлана Тарабарова вместе с мужем приобрела дом.

В начале лета 2020 года известная певица, выпускница украинской “Фабрики звезд 2“, Светлана Тарабарова, месте с мужем Алексеем Бондарем приобрела дом после 13 лет проживания в арендованном жилье. На такой важный шаг супруги решились после того, как узнали, что вскоре во второй раз станут родителями.

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В программе “Світське життя“ Тарабарова и Бондар рассекретили, что им пришлось взять сразу несколько кредитов на недвижимость. Пара провела ведущей Кате Осадчей и телезрителям экскурсию по своем особняку. Тарабарова продемонстрировала интерьер гостиной, кухни, детской комнаты, спальни и комнаты для музыки.

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