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Светлана Тарабарова показала интерьер дома, ради которого взяла кредит

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Перед рождением второго ребенка Светлана Тарабарова вместе с мужем приобрела дом.
Светлана Тарабарова показала интерьер дома, ради которого взяла кредит
Светлана Тарабарова показала интерьер дома, ради которого взяла кредит
instagram.com/tarabarova

В начале лета 2020 года известная певица, выпускница украинской “Фабрики звезд 2“, Светлана Тарабарова, месте с мужем Алексеем Бондарем приобрела дом после 13 лет проживания в арендованном жилье. На такой важный шаг супруги решились после того, как узнали, что вскоре во второй раз станут родителями. 

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В программе “Світське життя“ Тарабарова и Бондар рассекретили, что им пришлось взять сразу несколько кредитов на недвижимость. Пара провела ведущей Кате Осадчей и телезрителям экскурсию по своем особняку. Тарабарова продемонстрировала интерьер гостиной, кухни, детской комнаты, спальни и комнаты для музыки.

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Теги: Светлана Тарабарова, Катя Осадчая, Світське життя
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  08.02.2021, 15:26
Оценка:  +1
гость
Кредиты под что? Будущие доходы? А через год нечем платить - и вперед под Раду гундеть, чтоб списали зп счет налогоплательщиков
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