«Совсем на себя не похожа»: Надя Дорофеева покорила «влажным» фото

Украинская певица Надя Доррофеева поделилась с подписчиками чувственным снимком.

Надя Дорофеева покорила «влажным» фото instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На черно-белом кадре знаменитость предстала в ультрамодном наряде с объемными рукавами. Свой образ артистка дополнила влажным макияжем и эффектом мокрых волос.

Под публикацией Надя оставила интригующую подпись:

«Перечитал мои мысли, а они все ... о тебе. Soon».

Можно предположить, что певица готовится к премьере новой песни. По крайней мере, именно на это поклонники и надеются, оставив множество положительных комментариев:

«То, что я жду больше всего! 🔥» «Нервно жду этот день, когда мы услышим новую песню😍». «Пока ты интригуешь, мы горим😍🔥». «Вааааау, нереальная Надюх». «Совсем на себя не похожа, но очень красивая». «Наша принцесса».

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