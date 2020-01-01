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«Совсем на себя не похожа»: Надя Дорофеева покорила «влажным» фото

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Украинская певица Надя Доррофеева поделилась с подписчиками чувственным снимком.

Надя Дорофеева покорила «влажным» фото
Надя Дорофеева покорила «влажным» фото
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На черно-белом кадре знаменитость предстала в ультрамодном наряде с объемными рукавами. Свой образ артистка дополнила влажным макияжем и эффектом мокрых волос.

Под публикацией Надя оставила интригующую подпись:

«Перечитал мои мысли, а они все ... о тебе. Soon».

Можно предположить, что певица готовится к премьере новой песни. По крайней мере, именно на это поклонники и надеются, оставив множество положительных комментариев:

«То, что я жду больше всего! 🔥»

«Нервно жду этот день, когда мы услышим новую песню😍».

«Пока ты интригуешь, мы горим😍🔥».

«Вааааау, нереальная Надюх».

«Совсем на себя не похожа, но очень красивая».

«Наша принцесса».

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Источник: ivonа bigmir)net

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