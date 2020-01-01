«Совсем на себя не похожа»: Надя Дорофеева покорила «влажным» фото
Читай также: С небрежным пучком и без макияжа: Настя Каменских показала, как выглядит на самом деле
Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На черно-белом кадре знаменитость предстала в ультрамодном наряде с объемными рукавами. Свой образ артистка дополнила влажным макияжем и эффектом мокрых волос.
Под публикацией Надя оставила интригующую подпись:
«Перечитал мои мысли, а они все ... о тебе. Soon».
Можно предположить, что певица готовится к премьере новой песни. По крайней мере, именно на это поклонники и надеются, оставив множество положительных комментариев:
«То, что я жду больше всего! 🔥»
«Нервно жду этот день, когда мы услышим новую песню😍».
«Пока ты интригуешь, мы горим😍🔥».
«Вааааау, нереальная Надюх».
«Совсем на себя не похожа, но очень красивая».
«Наша принцесса».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Жена Остапчука засветила стройные ножки на пляже
- Лилия Ребрик сверкнула пышным бюстом в обтягивающей маечке
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил