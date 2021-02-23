Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Лилия Ребрик сверкнула пышным бюстом в обтягивающей маечке instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На черно-белом кадре знаменитость предстала в белом пиджаке, который накинула на черную маечку с глубоким декольте. Эффектный наряд оголил пышную грудь артистки. Свой образ звезда дополнила распущенными волосами и аксессуарами.

Под публикацией Лилия призналась, что с нетерпением ждет весны, чтобы сменить свой гардероб:

«Всього 7 днів і - весна 💗💗💗! Її подих уже відчувається!Запасайтеся терпінням, готуйтеся змінити гардероб (щоб у ньому було побільше яскравого цієї весни), мрійте, будуйте плани і чекайте весни!»

Поклонники восхитились внешним видом Лилии Ребрик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Супер!» «Вы удивительная женщина». «Красавица!» «Шикарная». «Женщина-шикардос».

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