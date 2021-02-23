Лилия Ребрик сверкнула пышным бюстом в обтягивающей маечке
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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На черно-белом кадре знаменитость предстала в белом пиджаке, который накинула на черную маечку с глубоким декольте. Эффектный наряд оголил пышную грудь артистки. Свой образ звезда дополнила распущенными волосами и аксессуарами.
Под публикацией Лилия призналась, что с нетерпением ждет весны, чтобы сменить свой гардероб:
«Всього 7 днів і - весна 💗💗💗! Її подих уже відчувається!Запасайтеся терпінням, готуйтеся змінити гардероб (щоб у ньому було побільше яскравого цієї весни), мрійте, будуйте плани і чекайте весни!»
Поклонники восхитились внешним видом Лилии Ребрик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Супер!»
«Вы удивительная женщина».
«Красавица!»
«Шикарная».
«Женщина-шикардос».
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