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Лилия Ребрик сверкнула пышным бюстом в обтягивающей маечке

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Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Лилия Ребрик сверкнула пышным бюстом в обтягивающей маечке
Лилия Ребрик сверкнула пышным бюстом в обтягивающей маечке
instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На черно-белом кадре знаменитость предстала в белом пиджаке, который накинула на черную маечку с глубоким декольте. Эффектный наряд оголил пышную грудь артистки. Свой образ звезда дополнила распущенными волосами и аксессуарами.

Под публикацией Лилия призналась, что с нетерпением ждет весны, чтобы сменить свой гардероб:

«Всього 7 днів і - весна 💗💗💗! Її подих уже відчувається!Запасайтеся терпінням, готуйтеся змінити гардероб (щоб у ньому було побільше яскравого цієї весни), мрійте, будуйте плани і чекайте весни!»

Поклонники восхитились внешним видом Лилии Ребрик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Супер!»

«Вы удивительная женщина».

«Красавица!»

«Шикарная».

«Женщина-шикардос».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  23.02.2021, 09:27
Оценка:  0
гость
Ну не пышным, но бюстом. Автор пока так все ещё не догоняет что такое пышный бюст.
Но во всяком случае, не ежедневные доски Тодоренко и Никитюк
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