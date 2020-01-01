«Какой огонек»: жена Остапчука засветила стройные ножки на пляже
Читай также: В начале карьеры и сейчас: Как изменилась внешность Екатерины Кухар
Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в длинной пляжной накидке, которая развевается на ветру и оголяет ее стройные ножки. Девушка распустила волосы, надела шляпу и повернулась к камере спиной. Судя по всему, Кристина прогуливалась по мальдивскому пляжу.
Под публикацией Остапчук затронула тему прошлого и посоветовала фолловерам жить, не оглядываясь назад:
«Стоит ли оглядываться назад?! Все психологи и гуру счастья советуют этого не делать! И вы знаете, я с ними согласна!
То что было, уже не вернуть, а то что будет, ещё не знать! Стоит быть тут в моменте и идти вперёд!»
Поклонникам понравился случайный кадр Кристины Остапчук, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Какой огонек🔥❤️».
«Красивая».
«Ааааа! Женщина-картинка!»
«Обалденно красиво».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Надя Дорофеева показала постельные фото в откровенных позах
- Беременную Дашу Квиткова раскритиковали за откровенное фото
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил