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«Какой огонек»: жена Остапчука засветила стройные ножки на пляже

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Жена популярного ведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками архивным снимком.

Жена Остапчука засветила стройные ножки на пляже
Жена Остапчука засветила стройные ножки на пляже
instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в длинной пляжной накидке, которая развевается на ветру и оголяет ее стройные ножки. Девушка распустила волосы, надела шляпу и повернулась к камере спиной. Судя по всему, Кристина прогуливалась по мальдивскому пляжу.

Под публикацией Остапчук затронула тему прошлого и посоветовала фолловерам жить, не оглядываясь назад:

«Стоит ли оглядываться назад?! Все психологи и гуру счастья советуют этого не делать! И вы знаете, я с ними согласна!
То что было, уже не вернуть, а то что будет, ещё не знать! Стоит быть тут в моменте и идти вперёд!»

Поклонникам понравился случайный кадр Кристины Остапчук, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какой огонек🔥❤️».

«Красивая».

«Ааааа! Женщина-картинка!»

«Обалденно красиво».

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Источник: ivonа bigmir)net

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