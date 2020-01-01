С небрежным пучком и без макияжа: Настя Каменских показала, как выглядит на самом деле
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость предстала в белой толстовке с небрежным пучком на голове и без макияжа. Артистка прикрыла рот рукой, продемонстрировав эффектный красный маникюр.
Под публикацией Настя призналась, что готовит для фанатов новый хит:
«Вчера был просто потрясающий и незабываемый день. Мы снимали клип более 24 часов нон-стоп!
Я очень устала и сегодня отхожу😅😂 но вся та красота, которую мы создали для вас, этого стоила! Видела некоторые отснятые кадры и это просто 🔥🔥🔥».
Поклонники с нетерпением ждут новой песни Каменских, и отметили, что Настя выглядит очень красиво без макияжа:
«Нереально красивая!❤️🔥»
«Красотка, ждем🔥🔥🔥».
«Красоточка❤️».
«Бомба».
«Солнышко, ты такая красивая без мейка, обожаю».
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