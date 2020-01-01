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С небрежным пучком и без макияжа: Настя Каменских показала, как выглядит на самом деле

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Настя Каменских показала, как выглядит на самом деле
Настя Каменских показала, как выглядит на самом деле
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала очередное фото. На кадре знаменитость предстала в белой толстовке с небрежным пучком на голове и без макияжа. Артистка прикрыла рот рукой, продемонстрировав эффектный красный маникюр.

Под публикацией Настя призналась, что готовит для фанатов новый хит:

«Вчера был просто потрясающий и незабываемый день. Мы снимали клип более 24 часов нон-стоп!
Я очень устала и сегодня отхожу😅😂 но вся та красота, которую мы создали для вас, этого стоила! Видела некоторые отснятые кадры и это просто 🔥🔥🔥».

Поклонники с нетерпением ждут новой песни Каменских, и отметили, что Настя выглядит очень красиво без макияжа:

«Нереально красивая!❤️🔥»

«Красотка, ждем🔥🔥🔥».

«Красоточка❤️».

«Бомба».

«Солнышко, ты такая красивая без мейка, обожаю».

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Источник: ivonа bigmir)net

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