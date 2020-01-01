В начале карьеры и сейчас: Как изменилась внешность Екатерины Кухар

Узнайте, как выглядела прима-балерина Екатерина Кухар в начале своей карьеры.

Как изменилась внешность Екатерины Кухар instagram.com/ekaterinakukhar_official

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В Сети появилось фото, где сравнили внешний вид Екатерины Кухар в начале творческого пути и сейчас. На кадре слева артистка выглядит гораздо моложе. Девушка запечатлена в белом платье с ярким макияжем и собранными волосами. А на снимке справа звезда прикрылась бежевым кардиганом, обнажив хрупкое плечико. Екатерина распустила свои блестящие волосы и сделала выразительный макияж.

Примечательно, что работать в труппе Национальной оперы Украины балерина начала еще в возрасте 17 лет.

Поклонники восхитились внешним видом Екатерины Кухар, и отметили, что с годами она стала только лучше:

«Стала ще гарнішою !!!🔥🔥🔥🔥🔥👏👏» «Похорошела!!!👌» «Стала даже лучше!» «Очень классная!» «Она стала красивее, цветущее. Так и должно быть».

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