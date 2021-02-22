"Это провокация": Ирина Билык удивила дерзким образом
Певица Ирина Билык похвасталась новым нарядом.
Народная артистка Украины, знаменитая исполнительница Ирина Билык удивила подписчиков неожиданной сменой стиля. 50-летняя звезда снялась в дерзком образе.
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На своей странице в Инстаграм Ирина обнародовала несколько кадров из фотосессии, где она предстала в длинной красной шубе, черном платье с пайетками и массивных кроссовках на очень высокой подошве. Наряд Билык дополнила черной шапкой и красными очками.
Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию певицы:
- Це провокація😂
- Бомбическая💥😍🔥
- Богиня❤️❤️❤️❤️❤️ стиля
- Мені дуже подобається 🙌🙌🙌гарно виглядає🔥😍
- Такая опасная 🔥
- Ви приворожуєте 😍 красотка наша ❤️
- Мне больше нравится первая фотография. А вообще фоточки яркие и интересные! 🔥👏
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