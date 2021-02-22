"Это провокация": Ирина Билык удивила дерзким образом

Певица Ирина Билык похвасталась новым нарядом.

Народная артистка Украины, знаменитая исполнительница Ирина Билык удивила подписчиков неожиданной сменой стиля. 50-летняя звезда снялась в дерзком образе.

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На своей странице в Инстаграм Ирина обнародовала несколько кадров из фотосессии, где она предстала в длинной красной шубе, черном платье с пайетками и массивных кроссовках на очень высокой подошве. Наряд Билык дополнила черной шапкой и красными очками.

Ирина Билык удивила дерзким образом instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык удивила дерзким образом instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык удивила дерзким образом instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык удивила дерзким образом instagram.com/bilyk_iryna

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию певицы:

Це провокація😂

Бомбическая💥😍🔥

Богиня❤️❤️❤️❤️❤️ стиля

Мені дуже подобається 🙌🙌🙌гарно виглядає🔥😍

Такая опасная 🔥

Ви приворожуєте 😍 красотка наша ❤️

Мне больше нравится первая фотография. А вообще фоточки яркие и интересные! 🔥👏

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