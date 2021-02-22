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"Это провокация": Ирина Билык удивила дерзким образом

Комментариев: 1
Певица Ирина Билык похвасталась новым нарядом.
"Это провокация": Ирина Билык удивила дерзким образом
"Это провокация": Ирина Билык удивила дерзким образом
instagram.com/bilyk_iryna

Народная артистка Украины, знаменитая исполнительница Ирина Билык удивила подписчиков неожиданной сменой стиля. 50-летняя звезда снялась в дерзком образе.

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На своей странице в Инстаграм Ирина обнародовала несколько кадров из фотосессии, где она предстала в длинной красной шубе, черном платье с пайетками и массивных кроссовках на очень высокой подошве. Наряд Билык дополнила черной шапкой и красными очками.

Ирина Билык удивила дерзким образом
Ирина Билык удивила дерзким образом
instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык удивила дерзким образом
Ирина Билык удивила дерзким образом
instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык удивила дерзким образом
Ирина Билык удивила дерзким образом
instagram.com/bilyk_iryna
Ирина Билык удивила дерзким образом
Ирина Билык удивила дерзким образом
instagram.com/bilyk_iryna

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию певицы:

  • Це провокація😂
  • Бомбическая💥😍🔥
  • Богиня❤️❤️❤️❤️❤️ стиля
  • Мені дуже подобається 🙌🙌🙌гарно виглядає🔥😍
  • Такая опасная 🔥
  • Ви приворожуєте 😍 красотка наша ❤️
  • Мне больше нравится первая фотография. А вообще фоточки яркие и интересные! 🔥👏

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Теги: Ирина Билык
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Источник: Ivona

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  22.02.2021, 17:58
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